Putin: Türkiye'de Avrupa için büyük bir gaz merkezi kurabiliriz

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik "terör saldırıları" gerçekleştirildiğini dile getiren Putin, "Bu saldırılar, kritik öneme sahip tüm enerji, ulaşım ve iletişim altyapılarının artık tehdit altında olduğunu gösterdi. Kuzey Akım sabotajlarının arkasında kim var? Elbette Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri koparmak ve pazarı ele geçirmek isteyenler var." diye konuştu.

Kuzey Akım 2'de sağlam kalan hat üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirebileceklerini belirten Putin, "Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında. Kimseye yönelik bir kısıtlama yapmıyoruz. Bu sonbahar ve kış döneminde sevkiyatlar gerçekleştirebiliriz." dedi.