ABD ve Çin savunma bakanları Singapur'da ilk kez yüz yüze görüştü | Dış Haberler

ABD ve Çin savunma bakanları Singapur'da ilk kez yüz yüze görüştü | Dış Haberler

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Çinli mevkidaşı Dong Cün, Singapur'da düzenlenen uluslararası güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu marjında ilk kez bir araya geldi.

Austin ve Dong, forum öncesinde iki ülke askeri heyetlerinin de katıldığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, ABD'li Bakan Austin ile geçen yıl aralıkta göreve atanan Çinli Bakan Dong'un ilk yüz yüze buluşması oldu.

Austin ve Dong, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kasım 2023'te San Francisco'da yaptığı görüşmede iki ülke arasında askeri iletişimin yeniden kurulmasında mutabakata varmasının ardından, geçen ay ilk kez video konferans yöntemiyle görüşmüştü. REKLAM Austin, en son 2022'deki Shangri-La Diyaloğu sırasında dönemin Çin Savunma Bakanı Vey Fınghı ile yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.

Austin'in 2023'te Shangri-La Diyaloğu'nda o dönemdeki mevkidaşı Li Şangfu ile görüşme talebi, ABD'nin Çinli Bakan'a uyguladığı yaptırım nedeniyle Pekin tarafından reddedilmişti. Çin'de bir süre ortadan kaybolduktan sonra görevden alınan eski Savunma Bakanı Li Şangfu'nun yerine 23 Aralık 2023'te Donanma Komutanlığı görevini yürüten Amiral Dong Cün atanmıştı. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.