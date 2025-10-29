Habertürk
        ABD ve Çin liderleri, Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya gelecek | Dış Haberler

        ABD ve Çin liderleri, Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya gelecek

        ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Cinping'in, yarın Güney Kore'nin Busan şehrinde yüz yüze görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 14:25 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:25
        Trump ve Xi yarın Busan'da görüşecek
        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında görüşmeyi duyurdu.

        Devlet Başkanı diplomasisinin Çin-ABD ilişkilerinde vazgeçilmez bir stratejik rehberlik rolü olduğunu vurgulayan Sözcü Guo, iki ülke liderlerinin, görüşmede, ikili ilişkiler ve ortak ilgi konusu alanlarda görüş alışverişinde bulunacağını, stratejik ve uzun vadeli sorunların yanı sıra ortak kaygı konusu büyük meseleleri derinlemesine ele alacağını belirtti.

        Guo, "İkili ilişkilerin istikrarlı gelişimine yeni bir doğrultu ve itki katacak bu görüşmeden olumlu sonuçlar çıkması için ABD tarafıyla ortak çaba göstermeye hazırız." ifadesini kullandı.

        Beyaz Saray'dan 24 Ekim'de yapılan açıklamada, Başkan Trump'ın Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere ziyaret edeceği Güney Kore'de 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Xi ile ikili bir görüşme yapacağı aktarılmıştı.

        Çin tarafının bugün yaptığı açıklamayla görüşme doğrulanmış oldu.

        ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, son aylarda bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ile diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmiş durumda.

        Trump ve Xi'nin buluşması, anlaşmazlık konularında nasıl bir mutabakata varılacağına bağlı olarak iki ülke ilişkilerinin seyri bakımından kritik önem taşıyor.

