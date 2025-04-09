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        Haberler Dünya ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, istihbarat kurumlarını denetleme ekibi kurdu | Dış Haberler

        ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, istihbarat kurumlarını denetleme ekibi kurdu

        ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın, başında olduğu istihbarat kurumlarında "şeffaflık ve hesap verebilirliği" artırmak amacıyla çalışanları, uygulamaları ve karar alma süreçlerini incelemekle görevli bir ekip oluşturduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:13 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:13
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        ABD'de istihbarat kurumları denetlenecek
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        İstihbarat Direktörlüğü Ofisinden yapılan açıklamada, Gabbard'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı, istihbarat camiasında "güveni yeniden tesis etmeyi" amaçlayan kararname doğrultusunda harekete geçtiği belirtildi.

        Gabbard'ın talimatı üzerine kurulan "Direktörün Girişimler Grubu" adlı görev gücünün 18 istihbarat kurumunda görevli personeli ve işleyişi denetleyeceği kaydedilen açıklamada, ekibin, istihbarat camiasındaki siyasallaşmanın önüne geçmek ve kamu yararına olan bilgilerin gizliliğini kaldırmak yönünde çalışmaları önceleyeceği aktarıldı.

        Açıklamada, ekibin, verimliliği artırmak amacıyla kurumların harcamalarını azaltmak için çalışacağı da vurgulandı.

        Gabbard, konuya ilişkin, "Trump, ABD halkına şeffaflık ve hesap verebilirlik sözü verdi. Başkan'ın vizyonunu hayata geçirmek ve istihbarat topluluğunu temel misyonuna odaklamak konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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