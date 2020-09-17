ABD, Türkiye'de 5G'yi izliyor

5G ya da “5’inci Nesil” mobil telekomünikasyon hizmeti, kısaca “yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi” olarak tanımlanıyor. 5G, bugünküne oranla çok daha hızlı iletişim olanağı sunacak.
Türkiye, 5G’ye geçiş için hazırlık yapıyor. Bu teknoloji için büyük montanlı alt yapı yatırımı yapılması gerekiyor. ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, bir süre önce yaptığı açıklamada, 5G baz istasyonu (5G radyo ve erişim şebekesi) çalışmalarına 2018'de ASELSAN ve Turkcell ile TÜBİTAK projesi kapsamında başladıklarını anımsatarak, 2019'un sonlarına doğru yaptıkları çalışmaların TÜBİTAK tarafından desteklenen Uçtan Uca Yerli Milli 5G (UUYM5G) projesi ile birleştirildiğini söyledi.
Balcı, 5G radyo ile birlikte 5G teknolojisinin farklı birimlerini geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, "MİLAT Ağ Yönetim ve Analiz Sistemimiz (MAYA) 5G'ye hazır bir ürün olarak sahada, diğer taraftan 5G radyo ve çekirdek şebekemizi de 2021 ortasında hazır edeceğiz” dedi.
YABANCI ŞİRKETLER VE İTHALAT
5G alt yapısı için “yerli” olanaklardan maksimum düzeyde yararlanmayı hedefleyen Türkiye, yabancı şirketlerle de yüksek tutarlı önemli anlaşmalar yapması gerekiyor. Bu alanda bütün dünyada özellikle üretim kapasitesi dikkate alındığında başta Huawei olmak üzere Çinli bazı şirketler öne çıkıyor. Türkiye’nin ve dolasıyla operatörlerin alt yapının kurulması için birlikte çalışacağı şirket ya da şirketlerle ilgili vereceği karar kritik, bir o kadar da stratejik önem taşıyor.
ABD YAKINDAN TAKİP EDİYOR
ABD, Türkiye’nin bu alandaki hazırlıklarını çok yakından takip ediyor. ABD Büyükelçiliği Ticaret Ateşeliği çalışmalarla ilgili değişik kaynaklardan ve çevrelerden bilgi alıyor. Son olarak kısa süre önce Ankara’da, 5G konusunda “sektör” odaklı olarak bir görüşme daha oldu.
5G’de bütün dünyada öne çıkan Çinli teknoloji devi Huawei’ye karşı tutumu bilinen ABD’nin gündeme getirdiği bir talep var mı? Kaynaklar, bu aşamada süreci izlemekle yetindiğini belirtti.
ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei ve bağlı ortaklıklarını ABD'nin ulusal güvenliğine aykırı faaliyetlerde bulunan şirketler listesine almıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!