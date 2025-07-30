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        Haberler Ekonomi Otomobil ABD tarifeleri Mercedes'in kârını eritti - Otomobil Haberleri

        ABD tarifelerinden 420 milyon dolarlık kayıp yaşayacak

        Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, ABD'nin tarifelerinin şirkete etkisinin 420 milyon dolar olacağını açıkladı. 2025 yılı için otomobil satışı ve kâr marjı tahminlerini aşağı yönlü revize eden şirket, bu yıl yüzde 4 ila yüzde 6 arasında bir kâr marjı beklediğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:12
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        ABD tarifeleri Mercedes'in kârını eritti
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        Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, 2025 yılı için otomobil satışı ve kâr marjı tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

        Alman şirketin, 2025'te ABD tarifelerinden yaklaşık 420 milyon dolarlık negatif bir etki beklediği açıklandı.

        Lüks otomobil üreticisi, bu yıl otomobil işinde yüzde 4 ila yüzde 6 arasında bir kâr marjı beklediğini kaydetti. Yapılan açıklamada, yıllık grup gelirinin, hem otomobilleri hem de kamyonetleri için tarifelerin etkisini de hesaba katarak 2024 seviyelerinin "önemli ölçüde altında" olacağı öngörüldü.

        Şirket, Şubat ayında, ABD tarife değişikliklerinden önce, otomobil bölümünün kar marjının bu yıl yüzde 6-8 arasında olmasını beklediğini açıklamıştı.

        Mercedes cephesinden son gelen haberlerin ardından, şirketin hisseleri Frankfurt Borsa'sında erken işlemlerde yüzde 1,5 kayıp yaşadı.

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