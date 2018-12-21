ABD Suriye'den çekiliyor - SDG: Trump'ın kararı terörle mücadeleye zarar verecek, IŞİD toparlanacak

SDG savaşçısı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası bir açıklama yaptı. Açıklamada, kararın "terörle mücadeleye zarar vereceği" ve IŞİD'in toparlanmasına olanak sağlayacağı belirtildi.

"ABD'nin çekilmesi bölgede askeri ve siyasi bir boşluk oluşturacak" denilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"Düşman güçlerin savaşında halk arada kalacak."

SDG, ülkenin kuzeydoğunu kontrol ediyor ve bugüne kadar ABD'nin IŞID'e karşı mücadelede sahadki en büyük partneriydi. Omurgasını ise Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (YPG) silahlı kanadı Halk Koruma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Türkiye, Suriye'nin neredeyse dörtte birini kontrol eden YPG'yi "terör örgütü PKK'nın bir uzantısı" olarak nitelendiriyor.

'Dağlardan başka dostumuz yok'

Öte yandan, PYD çizgisindeki siyasi grupların çatı örgütü olan Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) Diplomasi Komitesi Sorumlusu Aldar Xelil, ABD'nin çekilme kararına "Dağlardan başka dostumuz yok" sözleriyle tepki gösterdi.

Aldar Xelil, BBC Farsça Servisi'ne yaptığı açıklamada, "Kendimizi yabancı bir gücün desteğine ihtiyaç duymadan savunmaya hazırlanıyoruz" dedi.

Xelil, ABD Senatosu'nun Suriye'den çekilme kararına karşı çıktığının farkında olduklarını ve Trump'ın kararından vazgeçmesini umduklarını söyledi.

Kürt Ulusal Kongresi ise uluslararası topluma Suriye'de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi çağrısı yaptı.

Kongre, Kürtlerin korunması için Suriye'de onların yaşadıkları yerlerde böylesi bir bölgeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.