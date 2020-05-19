ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Başkan Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) adayı John Ratcliffe'yi onayladı.

Temsilciler Meclisinde Teksas'ı temsil eden Ratcliffe'nin DNI adaylığı için bugün Senato İstihbarat Komitesinde oylama yapıldı.

Oylamada, komitenin 8 Cumhuriyetçi senatörü "evet" oyu kullanırken, 7 Demokrat senatör de "hayır" dedi.

Gelecek günlerde Senato Genel Kurulunda yapılacak oylamada da onaylanması durumunda Ratcliffe görevine başlayacak.