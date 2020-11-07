Milyonlarca Amerikalı, dört yıl süreyle görev yapacak yeni başkanlarını belirlemek için sandığa gitti.

Cumhuriyetçilerin adayı 74 yaşındaki Donald Trump, 1992'de George HW Bush'tan sonra görevdeyken seçim kaybeden ilk başkan olmamak için mücadele ederken, 77 yaşındaki eski başkan yardımcısı Joe Biden seçimin sonunda yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi bekliyor.

Peki ABD Başkanlık seçimleri son dakika kim kazandı? ABD Başkanı Trump mı, Biden mı oldu? İşte ABD seçim sonuçları...

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ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ SONUÇLARI SON DURUM

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

TSİ 09.35 itibariyle Joe Biden 264, Donald Trump ise 214 delegeyi garantilemiş durumda. Biden'ın 6 delege daha kazanması durumunda ABD Başkanlık seçimlerini kazanmış olacak

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TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER: Tennessee (11 delege),Mississippi (6 delege),Oklahoma (7 delege),Alabama (9 delege),Kentucky (8 delege),West Virginia (5 delege),Güney Carolina (9 delege),Arkansas (6 delege),Indiana (11 delege),Wyoming (3 delege),Kuzey Dakota (3 delege),Güney Dakota (3 delege),Nebraska (5 delege),Louisiana (8 delege),Kansas (6 delege),Missouri (10 delege),Utah (6 delege),Idaho (4 delege),Montana (3 delege),Ohio (18 delege),Iowa (6 delege),Florida (29 delege),Teksas (39 delege),Maine (1 delege) Toplam: 214 delege

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER: Vermont (3 delege),Virginia (13 delege),Massachusetts (11 delege),Connecticut (7 delege),New Jersey (14 delege),Delaware (3 delege),Maryland (10 delege),Illinois (20 delege),Rhode Island (4 delege),New York (29 delege),New Mexico (5 delege),District of Columbia (3 delege),Colorado (9 delege),California (55 delege),Oregon (7 delege),Washington (12 delege),New Hampshire (4 delege),Minnesota (10 delege),Arizona (11 delege),Maine (3 delege),Wisconsin (10 delege),Michigan (16 delege) Toplam: 264 delege

OY SAYIMININ DEVAM ETTİĞİ EYALETLER:

Kuzey Carolina (15 delege): Biden: % 48.7 / Trump: %50.1 / Oyların yüzde 95'i sayıldı.

Georgia (16 delege): Biden: % 48.33 / Trump: % 50.45 / Oyların yüzde 94'ü sayıldı.

Pennsylvania (20 delege): Biden: %47.4 / Trump: %51.4 / Oyların yüzde 86'sı sayıldı.

Nevada (6 delege): Biden: %49.3 / Trump: %48.7 / Oyların yüzde 86'si sayıldı

Alaska (3 delege): Biden: %33 / Trump: %62.9 / Oyların yüzde 56'sı sayıldı

GEORGIA EYALETİNDE YENİDEN SAYIM YAPILACAK

ABD'de başkanlık seçimlerinin başa baş geçtiği ve yeni başkanı belirlemek için kritik öneme sahip olan Georgia eyaletindeki sayım işlemlerine ilişkin önemli bir açıklama yapıldı.

Georgia Eyalet Sekreteri tarafından yapılan açıklamada, adaylar arasındaki farkın çok az olması nedeniyle Georgia'da yüksek ihtimalle yeniden sayım yapılacağını söyledi.

Eyalette sayım işlemleri devam ederken, şu ana kadar oyların yüzde 99'u sayıldı. TSİ 18.50 itibariyle seçim yetkilileri henüz sayılmaya 4 bin 169 oy olduğunu belirtirken, her iki aday da oyların yüzde 49.4'ünü kazandı. Ancak sayılan oylarda an itibariyle Joe Biden'ın 1579 oyluk üstünlüğü bulunuyor.

16 delegesi bulunan Georgia'da eyalet yasalarına göre adaylar arasındaki fark yüzde 0.5'in altında olduğu zaman taraflar mazeret bildirmeksizin yeniden sayım talep edebiliyor.

SALINCAK EYALETLER BELİRLEYİCİ KONUMDA

Denklem böyle olunca Joe Biden için Beyaz Saray'a giden yol, Amerikan siyasi jargonunda 'salıncak eyalet' olarak adlandırılan çekişmeli eyaletlerden gelecek sonuçlara bağlı olacak.

Geleneksel olarak ne Cumhuriyetçilerin ne de Demokratların kalesi olan ve seçimden seçime parti tercihi değişen bu eyaletler Florida, Wisconsin, Pennsylvania, Kuzey Carolina, Michigan ve Arizona. Bu eyaletler seçimi kazanmak için gereken 270 delegenin 101'ine sahip.

SALINCAK EYALETLERİN ÖNEMİ

ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, Başkan olmaya hak kazanıyor.

Burada toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.

Bu sistemde, ABD'de seçimin kaderini Cumhuriyetçi ile Demokratlar arasında gidip geldikleri için "salıncak" olarak adlandırılan eyaletler belirliyor.

Başkanlık için ulaşılması gereken toplam 270 delege sayısının 101'ini teşkil eden 6 salıncak eyalette 2020 seçimlerinde en önemli iki eyalet olarak Pennsylvania ve Florida öne çıkıyor.

TÜRKİYE İÇİN HANGİSİ?

ABD seçimleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli gündem maddelerinden biri. Ve en çok tartışılan konu da mevcut başkan Donald Trump seçilirse mi, yoksa Demokrat aday Joe Biden seçilirse mi Türkiye için daha olumlu bir sonuç olur? sorusu… ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki samimi ilişkiye dayanarak Biden’ın seçilmesi durumunda kötü bir senaryo ile karşı karşıya kalınabileceği yorumları ise ağırlıkta.

Peki süreci yakından takip eden gazetecilerin bu konudaki yorumları ne? Biden’a yönelik kuşkuculuk ve ‘her şey çok kötü olacak’ algısının yanlış olduğunu belirten Oray Eğin “Şahsi yürüyen ilişkilerde karşı taraf sağı solu belli olmayan bir kişilik olduğu için bu istikrarlı bir ilişki olmayabilir. Biden ile kurumlar bazında bir ilişki kurulabilir, dolayısıyla bu daha dengeli ve tutarlı bir ilişki olabilir. Biden ile daha sağlam bir ilişki kurulma ihtimali var” dedi. Uluslar arası ilişkilerde dostlukların değil çıkarların ön planda olduğuna dikkat çeken Timoçin ise ”Biden’ın dış politika ve uluslar arası ilişkiler deneyimine bakarsak Türkiye’nin NATO, Ortadoğu ve bölge ekonomisi için ne kadar önemli olduğunun farkında. Trump’ın çıkarlarına uymayan bir durumda Türkiye’ye arkasını dönmemek için herhangi bir nedeni yok” şeklinde konuştu.