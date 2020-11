Donald Trump kimdir? sorusu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık seçimleri öncesi araştırılıyor. Joe Biden ile kıyasıya mücadele edeceği başkanlık seçimi öncesi Donald Trump'ı hayatını sizler için hazırladık. Peki Donald Trump kimdir? Donald Trump kaç yaşında, mesleği ne? Donald Trump hakkında...

DONALD TRUMP KİMDİR?

Donald John Trump, 14 Haziran 1946 yılında New York'ta doğmuş ABD'li iş adamı, siyasetçi, yönetici, girişimci ve yazardır. Trump Organizasyonu'nun başkanı olan Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin 2020 ABD başkanlık seçimleri adayıdır.

Queens, New York'ta doğmuş, Pensilvanya'da bulunan Wharton Institu'de İşletme bilimleri eğitimi almıştır. Üniversite yıllarında babası Fred Trump'ın emlak ve inşaat firmasında çalışmıştır. Kariyeri sırasında oteller, kumarhaneler, golf sahaları ve daha birçok yapı inşa etmiştir. Trump: The ART of the Deal ve Trump: How to Get Rich gibi birçok Kitap yazmıştır. 2000 ABD başkanlık seçimleri'nde Reform Partisi adayları arasında yer almıştır. Forbes iş dergisi tarafından hazırlanan Dünyanın En Zengin 400 İnsanı listesinde yer almıştır. 2004-2015 yılları arasında NBC kanalında yayınlanan ünlü reality show The Apprentice'de yer almıştır.

Trump, 2015 yılının Haziran ayında 2016 ABD başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti adayının belirleneceği parti içindeki yarışa katılacağını açıkladı. Seçim vaatleri hem ABD'de hem de dünyada büyük tartışmalara neden oldu.

KİTAPLARI

Trump: The Art of the Deal, (ISBN 5-557-09901-8)

Trump: The Art of Survival, (ISBN 0-446-36209-3)

Trump: The Art of the Comeback, (ISBN 0-8129-2964-0)

Trump: Surviving at the Top, (ISBN 0-394-57597-0)

Trump: How to Get Rich, (ISBN 1-4000-6327-2)

The Way to the Top: The Best Business Advice I Ever Received, (ISBN 1-4000-5016-2)

Trump: Think Like a Billionaire: Everything You Need to Know About Success, Real Estate, and Life, (ISBN 1-4000-6355-8)

Trump: The Best Golf Advice I Ever Received, (ISBN 0-307-20999-7)

Why We Want You to be Rich: Two Men - One Message, (ISBN 1-933914-02-5)

Trump: 101 The Way to Success, (ISBN 978-9944-186-10-0)