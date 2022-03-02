ABD, Rusya ve Belarus'a ek yaptırımlar getirdi

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, ortak ve müttefikleriyle koordinasyon içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zalim Ukrayna işgaline karşılık olarak Rusya ve Belarus'a ek ekonomik yaptırımlar uyguluyor." ifadesine yer verildi.

Açıklanan yaptırım paketinde; Rusya'nın teknoloji ürünleri ithalatını engellemesine yönelik kısıtlamalar, Rus savunma kuruluşlarına yönelik tam engelleme yaptırımları, petrol rafinasyonunu hedefleyen ihracat kontrolleri, Belarus ve Rusya ordularını destekleyen varlıkları hedefleme ve ABD hava sahasından Rus uçaklarının yasaklanması yer alıyor.

22 RUS ŞİRKETİNE YAPTIRIM

ABD Dışişleri Bakanlığının, Rus savunma sektörünü hedef alan yeni yaptırımlar getireceğine, bunun Rus silah geliştirme ve üretme şirketlerine ağır etkileri olacağına işaret edilen açıklamada, "Toplamda 22 Rus savunma şirketi yaptırım listesine alınacaktır. Bu şirketler arasında Rus ordusu için muharebe uçakları, zırhlı muharebe araçları, elektronik savaş sistemleri, füzeler ve insansız hava araçları yapan firmalar da var." bilgisi paylaşıldı.

Beyaz Saray'dan, "ABD, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesini sağlamaktan Belarus'u sorumlu tutmak, Rus savunma sektörünü ve askeri gücünü önümüzdeki yıllarda zayıflatmak, Rusya'nın en önemli zenginlik kaynaklarını hedef almak ve Rus havayollarını ABD hava sahasından yasaklamak için harekete geçecek." açıklaması yapıldı.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN YENİ YAPTIRIMLAR

ABD Ticaret Bakanlığı da, Belarus'a, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine önemli ölçüde olanak sağlamasına yanıt olarak" yaptırımlar getirdi.

Açıklamada, yeni yaptırımlar kapsamında Rusya ve Belarus ordusuna destek veren şirketlerin de hedef alındığı, ABD Ticaret Bakanlığının yaptırım listesine Rus ve Belarus güvenlik servislerine, ordularına ve savunma sektörlerine destek veren şirketlerin alınacağı aktarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün akşamki Birliğin Durumu konuşmasında duyurduğu üzere ABD hava sahasının Rus yolcu ve kargo uçaklarına kapatılacağı belirtildi.