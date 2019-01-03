ABD ordusu, 'bombalı' yeni yıl mesajı için özür diledi

03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD ordusunda nükleer silahlardan sorumlu Stratejik Kuvvetler Komutanlığı, yeni yıl kutlaması için attığı "bomba" tweeti nedeniyle özür diledi.
B-2 uçaklarının 15 tonluk sığınak delici bombalar atarken çekilen görüntülerinin eşlik ettiği Twitter mesajı daha sonra silindi.
Mesajda, New York'taki Times meydanında yılbaşının geleneksel olarak beş tonluk kristal kürenin indirilerek kutlanmasına atıf yapılarak "Gerektiği takdirde biz çok, çok daha büyük bir şey indirmeye hazırız. Sonuna kadar izleyin!" deniliyordu.
Bir test sahasında çekilen videoda nükleer değil konvansiyonel bombalar yer almasına karşın, uzmanlar Amerikan ordusunun bununla 'dünyanın en büyük bombasının ABD'de olduğu mesajını vermeye çalıştığını' söylüyor.
Stratejik Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Brook Dewalt, CNN'e amaçlarının Amerikan halkına "Ordunun yılbaşı dahil her zaman göreve hazır olduğu mesajını vermek' olduğunu söyledi.
Ancak mesaj daha sonra kaldırıldı ve "Daha önceki Yeni Yıl mesajımız zevksizdi ve değerlerimizi yansıtmıyordu. Özür diliyoruz. Amerika ve müttefiklerinin güvenliğine yönelik taahhüdümüzü koruyoruz" denildi.
Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu'nun Cumhuriyetçi üyelerinden Ruben Gallego, komutanlığın Twitter mesajını 'ucuz' diye niteledi.
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