        ABD: Nvidia, en gelişmiş çipini Çin'e satamayacak

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Nvidia'nın "Blackwell" olarak bilinen en gelişmiş yapay zeka çipini Çin'e satamayacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 01:10 Güncelleme: 05.11.2025 - 01:10
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Nvidia'nın en gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e satışının bir müzakere konusu olup olmadığına dair soruyu yanıtladı.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konudaki tutumunda çok açık olduğunu aktaran Leavitt, "Trump, bu soruyu doğrudan yanıtladı. En gelişmiş çipler olan Blackwell çipleri, şu anda Çin'e satmak istediğimiz bir ürün değil" dedi.

        AA'nın aktardığı habere göre; Başkan Trump hafta sonu, Nvidia tarafından üretilen en gelişmiş çiplerin ABD şirketlerine ayrılacağını, Çin ve diğer ülkelerden uzak tutulacağını söylemişti.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

        #ABD
        #çin
        #Nvidia
        #haberler
