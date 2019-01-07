Amerika Birleşik Devletleri'ne ait USS Fort McHenry (LSD-43) isimli savaş gemisi, dün sabah saat 11.30 sıralarında Çanakkale açıklarına ulaştı. Savaş gemisine güvenlik nedeniyle Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Marmara Denizi'nden gelerek saat 19.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren savaş gemisi, saat 21.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e açıldı.

GEMİDE KARARTMA UYGULANDI

DHA'da yer alan habere göre, ABD'ye ait savaş gemisinin geçişi sırasında karartma uygulandığı ve mürettebattan bazı askerlerin güverteden çevreyi izlediği görüldü. Türk Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerken tüm ışıklarını söndürerek geçişini tamamladı.

"BAĞLILIĞIMIZI TEYİT EDİYOR"

Rus basın yayın organı Sputnik'te yer alan habere göre de, ABD Deniz Kuvvetleri’nin Avrupa’daki basın dairesi, geminin devriye seferinde bulunmak üzere Karadeniz’e geldiğini doğruladı. ABD 6. Filo Komutanı Lisa Franchetti konuya ilişkin açıklamasında, “USS Fort McHenry gemisinin Karadeniz’e girmesi, bizim bu denizdeki güvenliğe kolektif bağlılığımızı teyit ediyor, ayrıca NATO ve bölgedeki partnerlerimizle zaten güçlü olan ilişkilerimizi daha da güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

"BU RUTİN BİR GÖREV"

Amerikan gemilerinin Karadeniz’deki operasyonlarının rutin olduklarını söyleyen Franchetti, geçen yıl bu sularda ABD Donanması’na ait yarım düzine geminin görev yaptığını ifade etti. Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Washington’un Karadeniz’deki varlığını arttırma imkânlarını gözden geçirmesi gerektiğini, ayrıca Kiev’e ek silah sevkiyatı yapma olasılığını dışlamadığını belirtmişti.

"KERÇ BOĞAZI'NDA PROVOKASYON"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu tür açıklamaların ‘barışçıl nitelikte olmadığını ve Ukrayna toplumu içindeki görüşlerin yakınlaştırılmasını hedeflemediğini’ açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya-ABD ilişkilerinin Kiev yönetiminin Kerç Boğazı'ndaki provokasyonunun esiri olduğunu vurgulamıştı.