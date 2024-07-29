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        Haberler Dünya ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nden Lübnan'daki vatandaşlarına "kriz eylem planı" hazırlamaları çağrısı | Dış Haberler

        ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nden Lübnan'daki vatandaşlarına "kriz eylem planı" hazırlamaları çağrısı

        ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'daki ABD vatandaşlarına "kriz eylem planı" hazırlamaları çağrısında bulundu. Büyükelçili açıklamasında, ülkede kalan ABD vatandaşlarının yakınlarının Lübnan'ı ziyaret etme planlarını yeniden gözden geçirmesi istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:00 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:01
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        ABD Büyükelçiliği'nden Lübnan uyarısı
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        ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'daki ABD vatandaşlarından olası çatışmalara karşı "kriz eylem planı" oluşturmaları ve "uzun süreler boyunca yerlerinden ayrılmamaya" hazırlanmaları çağrısında bulundu.

        Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülü mesajda, ABD vatandaşları için Lübnan'a seyahat uyarısı yapıldı.

        Birçok ülkeden "Lübnan'ı terk edin" çağrısı
        Birçok ülkeden "Lübnan'ı terk edin" çağrısı

        Ülkede kalan ABD vatandaşlarının yakınlarının Lübnan'ı ziyaret etme planlarını yeniden gözden geçirmesi istendi.

        Açıklamada ayrıca Lübnan'daki ABD vatandaşlarından "kriz eylem planı" oluşturmaları ve "uzun süreler boyunca yerlerinde kalmaya" hazırlanmaları çağrısına yer verildi.

        İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

        İsrail ordusunun olası saldırı tehdidi nedeniyle birçok ülke Lübnan'daki vatandaşlarından ülkeden ayrılma çağrısı yapmıştı.

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        #ABD
        #lübnan
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