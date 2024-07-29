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        Haberler Gündem Güncel Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi

        Kavurucu sıcaklar gözleri bir kez daha iklim krizine çevirdi. Habertürk'e konuşan uzmanlar ise kentlerdeki ısı adası sorununa dikkat çekti. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Aslında iklim değişiyor ama biz değişmiyoruz. Şehirlerde ısı adası sorunu var. Her taraf beton ve asfalt. Neredeyse yeşil alan yok. Kentlerde kırsal alanlara göre 10 derecelik bir sıcaklık farkı oluyor bu nedenle" dedi. "Türkiye'de yüzey hava sıcaklıkları hızla artıyor. Sıcaklık rejimi daha tropikal hale geliyor" diyen Prof.Dr.Murat Türkeş ise, "Yüksek sıcaklıklara beton, asfalt ve çatılardan oluşan kent dokusu da etki ediyor. Büyüyen kentlerin bu dokusu fizikteki siyah cisim gibi davranıyor. Yani kentler gündüz gelen güneş enerjisini çok fazla emiyor. Gece de ısı enerjisi olarak geri salıyor. İnsanın termal konforunu hızla düşüyor" ifadelerini kullandı. Habertürk'ten Kenan Butakın'ın haberi..

        Giriş: 29.07.2024 - 13:00 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:00
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        • 1

          İklim krizi ve son dönemde artan sıcaklıklar gözleri bir kez daha gelecekteki hava tahminlerine çevirdi. Özellikle denize kıyısı olan kentlerde nemin de etkisiyle bunaltıcı şekilde hissedilen sıcaklıklarla ilgili açıklamada bulunan uzmanlar ise sadece küresel ısınmaya değil, kentlerdeki ısı adası sorununa da da dikkat çekti. Habertürk'te konuşan iklim bilimciler yaptıkları açıklamada şunları kaydetti:

        • 2

          "İKLİM DEĞİŞİYOR AMA BİZ DEĞİŞMİYORUZ"

          İklim Bilimci, Meteoroloji ve Afet Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: "Aslında iklim değişiyor ama biz değişmiyoruz. Şehirlerde ısı adası sorunu var. Her taraf beton ve asfalt. Neredeyse yeşil alan yok. Betonlaşmanın etkisi çok yüksek. Kentlerde kırsal alanlara göre 10 derecelik bir sıcaklık farkı oluyor bu nedenle. Klima kullanıyoruz ama klima kulanırken bile evi soğutup dışarıyı ısıtıyoruz. "

        • 3

          "Bahçelerin sayısı şehirlerde oldukça az. Los Angeles'ta sıcaklığa karşı yollar bile beyaza boyanıyor. Bizde ise böyle önlemler yok. Mesela Bodrum'da olduğu gibi evler beyaza boyanabilir. Öte yandan deniz kıyılarına resmen setler çekiliyor. Bu nedenle de denizlerdeki rüzgarlar şehirlere etki etmiyor. Tüm bunlar sıcaklıkları arttıran etkilere yol açıyor. "

        • 4

          "FİZİKTEKİ SİYAH CİSİM GİBİ"

          Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Murat Türkeş:

        • 5

          "Yaptığımız çalışmalara göre Türkiye'de yüzey hava sıcaklıkları hızla artıyor. Günlük ortalama en yüksek ve ortalama en düşük hava sıcaklıklarında ülkemizin hemen hemen her ilinde çok kuvvetli bir artış var. "

        • 6

          "Sıcak hava dalgalarının büyüklüğünde, sıklığında, şiddetinde ve süresinde de artış var. Yani ülkemizde yüksek sıcaklıklarda çok belirgin bir artış eğilimi var."

        • 7

          "Sıcaklık rejimi daha tropikal hale geliyor. Sadece yaz değil ilkbahar ve sonbahar başında da tropikal sıcaklık koşullarını yaşıyoruz. Bunların yanı sıra tropikal yaz günlerine baktığımızda da geceleri kaydedilen yüksek sıcaklıklarda da çok belirgin bir artış var. "

        • 8

          "Sadece küresel iklim değişiminden kaynaklanmıyor bu. Kentlerin kendi ısı adası da etkili oluyor. Yani kentlerdeki beton, asfalt ve çatılardan oluşan kent dokusu da etki ediyor."

        • 9

          "Büyüyen kentlerin bu dokusu fizikteki siyah cisim gibi davranıyor. Yani kentler gündüz gelen güneş enerjisini çok fazla emiyor. Gece de ısı enerjisi olarak geri salıyor. İnsanın termal konforunu hızla düşüyor. Geleceğe baktığımızda da Türkiye'de 2070'li yıllara kadar ortalama yüzey sıcaklıklarında 3 ve 7 derece arasında bir artış bekleniyor. "

        • 10

          "Yaz mevsimindeki beklenen sıcaklık artışının ise 4,5 ile 7 derece arasında olması bekleniyor. En az ısınma da kış mevsiminde bekleniyor. Yaşadığımız ısı artışıları ise zaten kar yağışını azaltmış durumda. "

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