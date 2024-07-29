Kenan Işık hayatını kaybetti
21 Mart 2014'ten bu yana komada olan Kenan Işık, bu sabah hayatını kaybetti. Işık'ın vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli birer başsağlığı mesajı yayımladı. Kenan Işık'ın cenazesine ilişkin detaylar belli oldu
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Geçirdiği beyin kanamasının ardından yaklaşık 10 yıldır komada olan 76 yaşındaki Kenan Işık'tan acı haber geldi.
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Kenan Işık, bu sabah İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
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"KAYBETTİK"
Kenan Işık'ın vefatını, yakın arkadaşlarından Ozan Zeybek, sosyal medyadan "Kaybettik..." notuyla duyurdu.
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Işık ailesinden edinilen bilgiye göre, Kenan Işık için yarın saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından ise Kenan Işık'ın naaşı Ankara'ya götürülecek. Işık'ın naaşının çarşamba günü öğle namazına müteakiben Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı bassağlığı mesajında üzüntüsünü şöyle dile getirdi; "Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden Kenan Işık'a rahmet diledi.
Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda; "Tiyatro, sinema ve televizyon dünyamızın usta sanatçısı Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Türk tiyatrosunun ve aynı zamanda televizyon ekranlarının duayen ismi Sayın Kenan Işık’ın uzun bir tedavi sürecinin hitamında ebediyete irtihalinden büyük bir üzüntü duydum. Merhum Işık’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Türk tiyatro camiasına sabır ve baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullanarak Kenan Işık'a rahmet diledi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim usta sanatçımız Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kenan Işık'ı kaybetmenin üzüntüsünü şöyle dile getirdi; "Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden Kenan Işık'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla, bilgi birikimiyle ve saygın duruşuyla gönüllerimizde taht kuran Kenan Işık, Türk kültür hayatına büyük katkılarda bulunmuştur. Devlet Tiyatrolarımızda da uzun yıllar oyuncu ve yönetmen olarak görev yapan Işık'ın eserleri ve performansları gelecek nesiller için de birer rehber niteliğinde olacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet olsun.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı da bir başsağlığı mesajı yayımladı; "Sahne ve ekranlardaki üstün performansıyla kültür ve sanat dünyamızda unutulmaz izler bırakan, izleyicilerin gönlünde taht kuran Kenan Işık'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Devlet Tiyatrolarımızdaki başarılı çalışmaları ve yönetmenlik kariyeriyle de sanat dünyamıza büyük değerler katmış olan sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileriz.
Sanat camiamızın başı sağ olsun."
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kenan Işık'ın hayatını kaybetmesi üzerine üzüntüsünü şöyle dile getirdi; Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasına unutulmaz eserler kazandıran değerli sanatçımız Kenan Işık'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesi, sevenleri ve tüm sanat camiasına başsağlığı, merhuma Allah'tan rahmet diliyorum."
Kenan Işık'ın vefatına dair, Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
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KENAN IŞIK HAKKINDA
1 Ekim 1947'de Malatya'da dünyaya gelen Kenan Işık, Türk oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusu. Özellikle 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı televizyon programı ile tanınmaktadır.
Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olan Kenan Işık, ortaokul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da Ulaş Bardakçı ile aynı sınıfta okudu. Aynı zamanda bu dönem Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972'de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.
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Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. 'Yeni Yüzyıl' (1995-1998), 'Yeni Binyıl' (2000) ve 'Akşam' (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı Dadı adlı diziyle boy göstermiştir. 2005'te Kenan Işık, Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005'te 'Star Haber'i sunmaya başladı. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık, 20 Ağustos 2005'te Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren 'Kim 500 Bin İster' yarışmasının Osmantan Erkır'ın yönlendirmesiyle sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir. 2010 anayasa değişikliği referandumu'nda 'Evet' oyu vereceğini açıklamıştır.
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21 Mart 2014'te spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bilinci kapalı hâlde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ne var ki sanatçı, girdiği komadan çıkamadı.
Filmografisi:
1991 - Sızı
1993 - Süper Baba
1994 - Kurtuluş
1995 - Serada Aşk
1997 - Sıcak Saatler
1998 - Cumhuriyet
2000 - Hayat Bağları
2001 - 2002 Dadı
2002 - Yeşil Işık
2004 - Sayın Bakanım
2005 - Aşk Oyunu
2005 - Belalı Baldız
2006 - Emret Komutanım
2007 - Fikrimin İnce Gülü
2008 - Anında
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Sunucu olarak:
Kim Beş Yüz Milyar İster?
Dünya Bir Oyun Sahnesi
Kelimenin Gücü
Kim Milyoner Olmak İster?
Seslendirme:
1979 yılında Bir Ceza Avukatının Anıları: Emekli Başkan filminde Muhteşem Durukan'ı seslendirmiştir.
1990 yılında Hanımın Çiftliği dizisinde Bulut Aras'ı seslendirmiştir.
1990 yılında Sayın Başkan filminde Kadir İnanır'ı seslendirmiştir.
1997 yılında Canısı dizisinde Murat Soydan'ı seslendirmiştir.
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Tiyatro oyunları:
Aşk Hastası: Kenan Işık - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2012
Ölümsüz Öykü: Karen Blixen\Kenan Işık - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu?: Nâzım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 2000
Aşk Hastası: Şeyh Galib - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999
Huzur: Ahmet Hamdi Tanpınar - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998
Kıyamet Sularında : Civan Canova - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995
Olmayan Kadın: Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
Abdülcanbaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
Macbeth: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
Ahmetlerim: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz: Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989 - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992 - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008-2013
Bebek Uykusu: Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988 - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991
Matmazel Helsinka: Georgas Astolas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
Afife Jale: Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987 - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Türkmen Düğünü: Ali Yörük - Adana Devlet Tiyatrosu - 1986
Öyle Bir Sevgiki: Loleh Bellon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985_
Toroslardan Öteye: Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984
Bozkır Güzellemesi: Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983
Bir Tavsiye Mektubu: Ephraim Kishon - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973
Strindberg Oyunu: Friedrich Dürrenmatt - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973
Rol aldığı oyunlar:
Bir Sabah Gülerek Uyan: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985
Üç Kızkardeş: Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982
Kral Lear: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise: Ray Bradbury - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
Marius: Marcel Pagnol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975
Yazmış olduğu senaryolar:
1991: Yarına Gülümsemek
1991: Anadolu'nun Kadın Erenleri
1992: Taşların Sırrı
Ödülleri:
2016: 53. Uluslararası Antalya Film Festivali - Yıldırım Önal Anı Ödülü
2009: GYTE Türkçe Topluluğu, “Türkçeyi Güzel ve Etkili Kullanma Ödülü”