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        Haberler Gündem Güncel Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı

        İstanbul Bayrampaşa'daki yaş meyve ve sebze halinde iki grup arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Silah ve bıçakların konuştuğu kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 13:50 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:52
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          Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti.

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          Edinilen bilgilere göre komşu olan 2 iş yerinin çalışanları arasında yol verme tartışması çıktı.

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          Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa yaş yeyve sebze halinde meydana geldi.

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          Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

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          Kavgada N.Ç.T., A.C.A., M.M.E., O.A. ve M.H.A. isimli kişiler vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

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          Polis ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan ve silah ele geçirirken, kavgaya karıştığı tespit edilen O.Ş., M.Ş., T.Ş. ve N.Ş. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

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          Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilecek

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