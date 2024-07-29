Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
İstanbul Bayrampaşa'daki yaş meyve ve sebze halinde iki grup arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Silah ve bıçakların konuştuğu kavgada 5 kişi yaralandı.
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Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti.
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Edinilen bilgilere göre komşu olan 2 iş yerinin çalışanları arasında yol verme tartışması çıktı.
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa yaş yeyve sebze halinde meydana geldi.
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Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
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Kavgada N.Ç.T., A.C.A., M.M.E., O.A. ve M.H.A. isimli kişiler vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
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Polis ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan ve silah ele geçirirken, kavgaya karıştığı tespit edilen O.Ş., M.Ş., T.Ş. ve N.Ş. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
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Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilecek