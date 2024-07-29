Sultangazi'de toprak kayması: 3 hafriyat kamyonu birbirinin üzerine devrildi
İstanbul Sultangazi'de hafriyat döküm sahasında toprak kayması meydana geldi. Zeminle birlikte 3 hafriyat kamyonu birbirinin üzerine devrildi. Kamyonların hasar gördüğü olayda can kaybı olmazken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- 1
Sultangazi'deki Cebeci Döküm Sahası'nda kamyonların hafriyat dökümü yaptığı noktada toprak kayması meydana geldi.
- 2
3 hafriyat kamyonu döküm sırasında toprağın kaymasıyla boşluğa düştü.
- 3
Bir hafriyat kamyonu ise başka bir kamyonun üzerine devrildi.
-
- 4
Kamyon içerisinde bulunan şoförlerin kendilerini son anda araçtan dışarı attığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.
- 5
Askıda kalan kamyonlardan birinin boşluğa düşmesi diğer kamyonun da onun üzerine devrildiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- 6
"HER GÜN OLUYOR"
Kamyon Şoförü Yusuf Çelik "Dereye döktüğümüz için arkası boş oluyor. Döktükçe kayıyor, istediğin kadar önlem al. Set yapmaları lazım ki toprağı tutsun, toprak tutmadığı için sürekli kayıyor. Her gün oluyor neredeyse iki günde bir kayıyor. Dereye uçan da oldu, bizim için standart bir şey. Arabasından atlayan falan oldu ama yaralanan görmedik" dedi.
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11