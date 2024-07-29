Washington Post: İsrail'deki cezaevlerinde Filistinlilere şiddet uygulanıyor

Washington Post (WP) gazetesi, İsrail'deki cezaevlerinde Filistinlilere yaygın olarak "şiddet" uygulandığını ortaya koydu.

WP, İsrail'deki cezaevlerindeki şiddeti ortaya çıkarmak için Filistinli eski mahkumlarla ve bu alanda çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle görüştü ve otopsi raporlarını inceledi.

Habere göre, bir Filistinli mahkum alıkonulduğu İsrail'deki cezaevinde gardiyanlar tarafından dövüldü ve kaburgaları kırılarak öldürüldü.

Filistinli mahkumlardan biri, kronik hastalığının tedavi edilmemesi, diğeri de saatlerce yardım çığlıkları atmasına rağmen müdahale edilmemesi sonucunda hayatını kaybetti.

"İsrail-İnsan Hakları İçin Doktorlar" (PHRI) adlı STK tarafından doğrulanan otopsi raporlarına göre, bu üç kişi, 7 Ekim'den bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Batı Şeria veya İsrail'den gelen 13 Filistinli arasında yer alıyor. Gazze'den getirilen ve yaşamını yitiren mahkumların sayısı ise tam olarak bilinmiyor.

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İnsan hakları örgütleri, İsrail'in "tıka basa" dolu olan cezaevlerindeki koşulların tehlikeli şekilde kötüleştiğini ve yaygın olarak şiddet uygulandığını bildirdi.

Merkezi İsrail'de bulunan insan hakları örgütü "Hamoked"in icra direktörü Jessica Montell, WP'ye yaptığı açıklamada, "Şiddet her yere yayılmış durumda. Aşırı kalabalık. Görüştüğümüz her mahkum 30 kilo vermiş." diye konuştu.