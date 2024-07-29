Tuğba Ekinci'ye soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Yılın Starları 2024 Ödül Töreni'ndeki açıklamaları nedeniyle Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlattı
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Tuğba Ekinci, ‘Yılın Starları 2024 Ödül Töreni’ndeki konuşması nedeniyle tepki çekti.
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Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; törende, sokak hayvanlarına dair konuşurken; "Bizi beğenmediler, kıyafetlerimize kadar. ‘Müslümanlığa yakışmaz’ dediler. Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. Hayırdır" diyen Ekinci hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
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SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuğba Ekinci’nin bu konuşması üzerine resen soruşturma başlattı. Şikâyet ve ihbar olmadan başlatılan soruşturma kapsamında Ekinci’nin ifadesi alınacak.
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Sözleri sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Tuğba Ekinci, açıklamalarının çarpıtıldığını söyleyerek sosyal medyada konuşmasının tamamını paylaşmıştı.