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        Haberler Magazin Tuğba Ekinci'ye soruşturma - Magazin haberleri

        Tuğba Ekinci'ye soruşturma

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Yılın Starları 2024 Ödül Töreni'ndeki açıklamaları nedeniyle Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 14:40 Güncelleme: 29.07.2024 - 14:41
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          Tuğba Ekinci, ‘Yılın Starları 2024 Ödül Töreni’ndeki konuşması nedeniyle tepki çekti.

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          Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; törende, sokak hayvanlarına dair konuşurken; "Bizi beğenmediler, kıyafetlerimize kadar. ‘Müslümanlığa yakışmaz’ dediler. Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. Hayırdır" diyen Ekinci hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

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          SORUŞTURMA BAŞLATILDI

          İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuğba Ekinci’nin bu konuşması üzerine resen soruşturma başlattı. Şikâyet ve ihbar olmadan başlatılan soruşturma kapsamında Ekinci’nin ifadesi alınacak.

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          Sözleri sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Tuğba Ekinci, açıklamalarının çarpıtıldığını söyleyerek sosyal medyada konuşmasının tamamını paylaşmıştı.

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