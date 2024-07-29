Tuğba Ekinci'ye soruşturma

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; törende, sokak hayvanlarına dair konuşurken; "Bizi beğenmediler, kıyafetlerimize kadar. ‘Müslümanlığa yakışmaz’ dediler. Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. Hayırdır" diyen Ekinci hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.