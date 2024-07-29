Beşiktaş'tan Federico Chiesa bombası!
Beşiktaş'ın İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Federico Chiesa'yı istediği iddia edildi.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ın 26 yaşındaki kanat oyuncusu Federico Chiesa'yı gündemine aldığı öğrenildi.
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Tutto Juve'nin haberine göre; Beşiktaş, Juventus forması giyen Federico Chiesa'nın durumunu sordu.
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Siyah-beyazlıların ilgilendiği kanat oyuncusunun, Juventus'tan ayrılması durumunda önceliğinin Premier Lig olduğu kaydedildi.
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Federico Chiesa, geride kalan sezonda Juventus formasını 37 müsabakada terletti. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 10 gol sevinci yaşarken 3 de asist yaptı.
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Federico Chiesa'nın Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro.
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Fiorentina altyapısında yetişen Federico Chiesa, 2020-2021 sezonunda 12 milyon 600 bin euroya Juventus'a kiralandı.
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Juventus, Federico Chiesa'nın bonservisinin 2022-2023 sezonu başında 44 milyon 600 bin euro bedelle aldı.
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26 yaşındaki kanat oyuncusu, İtalya Milli Takımı'nda 51 karşılaşmada süre aldı. Federico Chiesa, bu müsabakalarda 7 kez rakip fileleri havalandırdı.