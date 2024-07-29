Venezuela'da seçim krizi: Başkanlık seçimini kim kazandı?

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Başkanlık Seçimleri'nde zafer kazandığını ilan ederken, muhalefet ise Edmundo Gonzalez'in galip geldiğini ve bunu kanıtlayacak anketlere sahip olduklarını duyurdu.

Ülkenin seçim otoritesi (CNE) gece yarısından hemen sonra Maduro'nun oyların yüzde 51'ini alarak üçüncü altı yıllık dönemi kazandığını açıkladı.

Yetkili, Gonzalez'in yüzde 44 oy aldığını söyledi ancak muhalefet lideri Maria Corina Machado, muhalif aday Gonzalez'in oyların yüzde 70'ini aldığını ve çok sayıda bağımsız sandık çıkış anketi ve hızlı sayımın kesin olarak Gonzalez'in zaferini gösterdiğini belirtti.

Gonzalez, destekçilerini sokağa çıkmaya ya da herhangi bir şiddet eyleminde bulunmaya çağırmadığını söylerken, Machado muhalefetin elinde oy kayıtlarının yaklaşık yüzde 40'ının kopyasının bulunduğunu belirtti.

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ABD seçimlerinde yaptığı anketlerle tanınan Edison Research, bir sandık çıkış anketinde Gonzalez'in oyların yüzde 65'ini, Maduro'nun ise yüzde 31'ini kazanacağını tahmin etmişti.

Yerel Meganalisis firması ise Gonzalez'in yüzde 65, Maduro'nun ise yüzde 14'ün biraz altında oy alacağını öngörmüştü.

OYLAMA BARIŞÇIL MIYDI?

Hükümet, bazı münferit küçük olaylar dışında oylamanın barışçıl geçtiğini söyledi.

'Kolektifler' olarak bilinen motosikletli iktidar partisi destekçileri akşam saatlerinde ülkenin en büyük oy verme yeri olan Caracas'ın merkezindeki bir okulun dışında muhalefet destekçileriyle kısa süreli çatıştı.

Yerel bir STK'ya göre silahlı kolektifler en az altı yerde daha rapor edildi ve sınır eyaleti Tachira'da kolektif üyeleriyle çatışma sırasında bir kişinin silahla öldürüldüğü bildirildi.

Gergin kampanyaya muhalif isimlerin tutuklanması ve yetkililerin muhalefetin adil bir seçimi engellemeye yönelik olduğunu söylediği diğer hamleleri damgasını vurdu.

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Eski bir otobüs şoförü olan ve akıl hocası Hugo Chavez'in halefi olarak seçilen Maduro, Chavez'in 2013'teki ölümünden bu yana iktidarda.

GONZALEZ KİMDİR? Uzun süredir muhalefetin düşük profilli bir üyesi olan 74 yaşındaki eski diplomat Gonzalez sakin tavırlarıyla tanınıyor. 56 yaşındaki Machado kendini Gonzalez için kampanya yürütmeye adadı. Ülke çapında büyük kalabalıklara seslenen ikili, son yıllarda Venezuela'dan göç eden pek çok kişinin evlerine dönmesini umduklarını da içeren duygusal söylemler kullandı. ULUSLARARASI TEPKİLER NASIL? ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin seçim otoritesi tarafından açıklanan sonuçların halkın oylarını yansıtmadığına dair ciddi endişeleri olduğunu söyledi ve oyların ayrıntılı bir tablosunun yayınlanmasını istedi. Bu arada Latin Amerikalı liderlerden gelen tepkiler karışık. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei resmi sonuçları sahtekarlık olarak nitelendirirken, Kosta Rika ve Peru da sonuçları reddetti. Şili, doğrulanabilir olmayan hiçbir sonucu kabul etmeyeceğini söyledi. REKLAM "Maduro rejimi, sonuçlara inanmanın zor olduğunu anlamalıdır. Uluslararası toplum ve özellikle de sürgündeki milyonlarca Venezuelalı da dahil olmak üzere Venezuela halkı tam bir şeffaflık talep etmektedir ... Şili olarak doğrulanabilir olmayan hiçbir sonucu tanımayacağız." Uruguay lideri Luis Lacalle, "O şekilde değil! Bu açık bir sırdı. Gerçek sonuçlar ne olursa olsun 'kazanacaklardı'. Seçim gününe kadar olan süreç ve sayım açıkça kusurluydu. Bir zafere ulaşmak için kullanılan formlara ve mekanizmalara güvenemiyorsanız, o zaferi tanıyamazsınız." dedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Şefi Joseph Borrell, "Venezuela halkı ülkelerinin geleceği için barışçıl bir şekilde ve çok sayıda oy kullandı. Onların iradesine saygı gösterilmelidir. Oyların detaylı bir şekilde sayılması ve seçim merkezlerindeki oy kayıtlarına erişim de dahil olmak üzere seçim sürecinde tam şeffaflığın sağlanması hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı. Arjantin Devlet Başkanı Milei ise Venezuela ordusunu, Maduro'ya karşı darbe yapmaya çağırdı: "Arjantin yeni bir sahtekarlığı tanımayacaktır ve bu kez Silahlı Kuvvetlerin demokrasiyi ve halk iradesini savunacağını ummaktadır." Arjantin liderinin açıklamalarına ise Elon Musk'tan tepki geldi. Musk, şu paylaşımla Milei'yi eleştirdi: Shame on Dictator Maduro https://t.co/yad3Itps5N — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2024 İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Venezuela'dan, Ulusal Seçim Konseyi'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun birçok sandık çıkış anketiyle çelişen bir şekilde görevde üçüncü bir dönem kazandığını açıklamasının ardından ayrıntılı ve doğrulanabilir oylama verilerini yayınlamasını istedi. Küba, Honduras ve Bolivya Maduro'nun zaferini alkışladı.