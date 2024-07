Batman Valiliği, dün düğünden çıkan yayalara hafif ticari aracın çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından sürücünün gözaltına alındığını bildirdi.

AA'da yer alan habere göre valilikten yapılan açıklamada, dün saat 22.15 sıralarında, Batman-Siirt kara yolunda meydana gelen trafik kazasıyla ilgili ihbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, emniyet ve jandarma ekiplerinin intikal ettiği anımsatıldı.

OLAYDAN SONRA TESLİM OLDU

M.A.A. (19) idaresindeki hafif ticari aracın, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu ölümlü trafik kazası meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Kazaya karışan sürücünün kaza sonrasında aracını olay yeri yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna park ederek, başka bir araçla güvenlik güçlerine teslim olduğu anlaşılmıştır. Kazada S.O. (48), İ.O. (40), S.O. (12) ve D.O. (3) isimli 4 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetmiştir." ifadelerine yer verildi.