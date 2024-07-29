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        Haberler Magazin Ünlü isimlerden Filenin Sultanları'na tebrik - Magazin haberleri

        Ünlü isimlerden Filenin Sultanları'na tebrik

        Filenin Sultaları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu ilk maçında, Hollanda karşısında 2 - 0 geriye düştüğü maçı, muhteşem bir dönüşle 3 - 2 kazandı. Galibiyet, ülkemizi sevince boğdu. Ünlü isimler, millilerimize tebrik yağdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 15:20 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:59
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        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yendi.
          Hem de ne galibiyet...
          Millilerimiz, 2 - 0 geri düştüğü maçı, muhteşem bir dönüşle kazandı.
          Paris 2024'e galibiyetle başlanması, bütün ülkeyi mutluluğa boğdu.
          Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nı tebrik yağmuruna tuttu.

        • 2

          İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU
          İlk maç, harika geri dönüş, muazzam galibiyet. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk karşılaşmasını kazanan Filenin Sultanları'nı tebrik ediyorum. Bu heyecana tribünde ortak olduk, tek yürek milli takımımızın yanındayız.

        • 3

          SİBEL CAN
          Pes etmek yok. Tebrikler kızlar...

        • 4

          EMEL SAYIN
          Filenin Sultanları, 2-0 geriden gelip hollanda'yı 3-2 mağlup etti. Tebrikler Filenin Sultanları.

        • 5

          EBRU GÜNDEŞ
          Tebrikler Filenin Sultanları, sizinle gurur duyuyoruz ve perşembe gününü heyecanla bekliyoruz. Kalbimiz sizinle…

        • 6

          EROL EVGİN
          Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçını kazanan Filenin Sultanları'nı içtenlikle kutluyorum.

        • 7

          HÜLYA AVŞAR

        • 8

          FİLİZ AKIN
          Aldık maçı aldık. Skoru 2-0'dan 3-2'ye çevirerek yendik Hollanda’yı. Bavo altın kızlar.

        • 9

          TARKAN

        • 10

          EVRİM ALASYA

        • 11

          DOĞUKAN GÜNGÖR

        • 12

          PINAR DENİZ

        • 13

          HAZAL KAYA

        • 14

          GİRAY ALTINOK

        • 15

          ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

        • 16

          TUBA BÜYÜKÜSTÜN

        • 17

          MURAT BOZ

        • 18

          EMRE ALTUĞ

        • 19

          CEYDA DÜVENCİ

        • 20

          MİNE TUĞAY

          Fotoğraflar: DHA, Instagram

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