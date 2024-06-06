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        Haberler Dünya ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake: "F-16 konusunda ileriye dönük adım atıldı" | Dış Haberler

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake: "F-16 konusunda ileriye dönük adım atıldı"

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, F-16'ların Türkiye'ye satışında sona yaklaşıldığı mesajını vererek, "Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 12:44 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:50
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        "F-16 konusunda ileriye dönük adım atıldı"
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        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye'nin F-16 alımında imzaya yaklaşıldığı bilgisini paylaştı.

        Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABD Büyükelçisi Flake, "Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı." ifadelerini kullandı.

        Flake, "Bu, ABD'nin ulusal güvenliği, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve NATO’nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım. Yoğun çalışmalarından dolayı Türkiye Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na teşekkürler." açıklamasında bulundu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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