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Utah Federal Savcılığının, ABD’de Utah Eyalet Mahkemesi’ne başvurarak iş adamı SBK Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki varlıklarının ABD Hazinesi adına geri alınmasını talep ettiği belirtilmiş ve mahkemenin de bu yönde kadar verdiği ifade edilmişti. Ancak 18 Eylül 2020’de gerçekleşen duruşmada Utah Federal Savcılığının söz konusu talebinin mahkeme heyetince red edildiği öğrenildi.

Mahkemenin Kingston Kardeşler'in işlendiği iddia edilen suçlarla ABD Hazine’si tarafından el konulması istenen Türkiye’de SBK Holding’e ait mallar arasında ikna edici bir bağlantının kurulamadığı gerekçesiyle red kararı verdiği belirtilirken mahkemenin iddiayı savunan savcılıktan ek deliller getirmesini istediği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 Eylül’de şirketlerinin tüm mal varlıklarına el konulması için 10 Sulh Hakimliğine talepte bulunmuştu. Savcılığın talebinin delil elde etmeye yönelik olduğunu belirten İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin, 30 Eylül 2020 tarihli kararında Korkmaz'ın da dahil olduğu 14 kişi ve 21 şirket hakkında 5549 sayılı yasanın 17. maddesi uyarınca el koyma kararı verdiği bildirildi.

Sonrasında soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu 6 Ekim tarihli kararıyla soruşturma aşamasını dikkate alarak şüpheli 14 kişi ve şirketlerin banka hesapları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına resen karar verdi. Sezgin Baran Korkmaz ve 13 şüphelinin savcılığa şirket ve mal varlıklarına konulan el koyma kararının kaldırılması için başvurduğu da öğrenildi.