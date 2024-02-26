Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.359,09 %-0,16
        DOLAR 31,1250 %0,67
        EURO 33,8276 %0,96
        ALTIN 2.032,52 %0,00
        FAİZ 43,93 %0,64
        GÜMÜŞ GRAM 22,53 %-1,74
        BITCOIN 51.020,00 %-1,45
        GBP/TRY 39,5256 %0,59
        EUR/USD 1,0855 %0,31
        BRENT 81,24 %-0,47
        ÇEYREK ALTIN 3.323,18 %0,00
        Haberler Ekonomi Enerji ABD, LNG piyasasında lider oldu - Enerji Haberleri

        ABD, LNG piyasasında lider oldu

        ABD, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinde 2016'da yüzde 1 olan payını 2023 sonu itibarıyla yüzde 21'e yükselterek en çok LNG ihracat eden ülke oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 14:49 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD, LNG piyasasında lider oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Uluslararası Doğal Gaz Bilgi Merkezi (CEDIGAZ) verilerine göre, küresel LNG arzı geçen yıl önceki yıla göre yüzde 2 artışla 395 milyon tona ulaştı.

        ABD, 2015'te hiç yer almadığı küresel LNG piyasasında 2016'da yüzde 1, 2017'de yüzde 5, 2018'de yüzde 7, 2019'da yüzde 10, 2020'de yüzde 13, 2021'de yüzde 18 ve 2022'de yüzde 20 paya sahip oldu. Geçen yıl sonu itibarıyla ise ABD, küresel LNG ihracatındaki yüzde 21'lik payla lider ülke konumuna yükseldi.

        ABD, 2023'te küresel piyasalara 84,3 milyon ton LNG ihraç etti. ABD'yi 78,9 milyon tonla Avustralya ve 78,5 milyon tonla Katar izledi.

        CEDIGAZ verilerine göre, ABD, sadece 2023'te değil, son 5 yılda da küresel LNG arzının arkasındaki tek büyük itici güç oldu.

        REKLAM

        Öte yandan, ABD dışındaki bölgelerden gelen toplam arzın 2019'dan 2023'e kadar durağan kaldığı gözlendi.

        ABD'nin ihracatındaki büyümede büyük ölçüde Haziran 2022'den bu yana yangın nedeniyle kapalı olan Freeport LNG tesisinin 2023'ün ilk çeyreğinde devreye alınmasının etkili olduğu kaydediliyor.

        Geçen yıl ABD LNG'sinin en çok gittiği bölge, Rusya'dan aldığı doğal gazı azaltan Avrupa oldu.

        Rus gazına "ambargo" uygulayan ve her fırsatta bu ülkeden doğal gaz alımına karşı çıkan bölge ülkeleri çareyi ABD LNG'sinde buldu.

        ABD'nin ihraç ettiği LNG'nin yüzde 67'si Avrupa'ya satıldı. Söz konusu ithalatta Asya'nın payı yüzde 25, Güney ve Orta Amerika'nın yüzde 7, diğer ülkelerin payı yüzde 1 olarak kayıtlara geçti.

        Küresel piyasalarda en çok LNG ithal eden ülke ise 70,5 milyon tonla Çin oldu. Çin'i 66,1 milyon tonla Japonya ve 44,2 milyon tonla Güney Kore izledi.

        Avrupa'da en çok LNG ithal eden ülkeler de 21 milyon tonla Fransa, 17,2 milyon tonla İspanya ve 15,7 milyon tonla Hollanda olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin LNG ithalatı ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,7 azalarak 10,5 milyon ton oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "İstanbul ihmale gelmez"
        "İstanbul ihmale gelmez"
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        Konya'da korkunç olay! Evinde satırla katledildi!
        Konya'da korkunç olay! Evinde satırla katledildi!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        Talat Atilla'ya evinin önünde tehdit!
        Talat Atilla'ya evinin önünde tehdit!
        Almanya'nın en güzel kadını İranlı
        Almanya'nın en güzel kadını İranlı
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        Bayilerden elektrik verecek
        Bayilerden elektrik verecek
        Habertürk Anasayfa