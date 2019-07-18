18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaklaşık 2.5 yıl önce geliştirilen ve son günlerde ünlü isimlerin kullanmaya başlamasıyla dikkatleri üzerine çeken FaceApp, ABD'li senatörleri kuşkuya boğdu. Demokrat Partili Senatör Chuck Schumer FBI Direktörü Christopher Wray'e yazdığı mektupta merkezi Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bulunan FaceApp hakkında soruşturma açılmasını talep etti.
Bütün uygulama mağazalarından indirilebilen FaceApp'te bulunan filtrelerle, kullanıcılar kendilerini yaşlandırabiliyor, cinsiyetini değiştirebiliyor, hatta Hollywood yıldızlarına benzetebiliyor; saç, sakal, gözlük gibi efektlerin yanısıra makyaj da yapabiliyor. Bunu yaparken de uygulamaya birçok erişim izni veriliyor. Uzmanlar FaceApp'in verilen bu izinler sayesinde kullanıcı adı ve ismi dahil birçok veriyi yasal olarak paylaşma hakkı bulunduğuna dikkat çekiyor.
'RUS HÜKÜMETİNİN ELİNE GEÇİYOR MU?'
ABD'li senatörler de FaceApp'in bu verileri Rus hükümetiyle paylaşıyor olabileceğini düşünüyor. Senatör Schumer'ın mektubunda uygulamanın ulusal güvenlik ve gizlilik riski oluşturabileceğini vurguladı.
Mektupta FaceApp Genel Merkezi'nin St. Petersburgda olduğunun altını çizen Schumer "Merkezinin yeri şirketin ABD vatandaşlarının bilgilerini yabancı hükümetlerle nerede ve nasıl paylaştığı konusunda soru işaretleri doğuruyor" ifadeleri yer aldı. Mektup şöyle devam etti: "FBI'dan milyonlarca Amerikalının FaceApp'e yüklediği kişisel verilerin Rus hükümetinin veya Rus hükümetine bağlı kurumların eline geçip geçmediğini araştırmasını istiyorum. "
'RİSKLİ ÇÜNKÜ RUSLAR GELİŞTİRDİ'
Schumer'ın bu mektubundan önce Demokrat Parti 2020 başkan adaylarına uygulamayaı kullanmama uyarısında bulundu. Partinin Güvenlik Şefi Bob Lord "Bu uygulama kullanıcı fotoğraflarında, kendini yaşlandırma gibi değişiklikler yapabiliyor. Maalesef bu eğlence risksiz değil: FaceApp Ruslar tarafından geliştirildi. Şu an için bir risk oluşturup oluşturmadığı bilinmiyor ama faydaları risk almaya değecek boyutta değil" dedi.
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