"DİL ÖNEMLİ DEĞİL, MÜZİK DİREKT OLARAK KALBE İŞLİYOR"



Miles, festival hakkında açıklamalarda bulundu. Burada olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Miles, “Çünkü bugün çok önemli bir gün. Bu, dünyanın 8. büyük festivali ve ben özel konuğu olarak burada sadece çok gururluyum. Bu müzik benim için çok yeni. Şunu söyleyebilirim ki; bu müziği ben dinlerken kafamdaki bir sürü suale de cevap buldum. Çünkü benim müziğimi de insanlar dinlerken benim dilimi anlamadıkları halde dinliyorlar. Ama ben de bu müziği anlamadığım halde dinledim, çok sevdim ve cevap şuydu; aslında müzik kalpten gelir ve kalbe işler. Dil önemli değil, müzik direkt olarak kalbe işliyor” dedi.