23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İHA'nın haberine göre; ünlü şarkıcı Della Miles, Hazreti Mevlana’nın 812. doğum yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 16. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivaline katılmak üzere, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün davetlisi olarak şehre geldi.
Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivali izleyen Della Miles’e, etkinliğin sonunda hediye verildi.
"DİL ÖNEMLİ DEĞİL, MÜZİK DİREKT OLARAK KALBE İŞLİYOR"
Miles, festival hakkında açıklamalarda bulundu. Burada olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Miles, “Çünkü bugün çok önemli bir gün. Bu, dünyanın 8. büyük festivali ve ben özel konuğu olarak burada sadece çok gururluyum. Bu müzik benim için çok yeni. Şunu söyleyebilirim ki; bu müziği ben dinlerken kafamdaki bir sürü suale de cevap buldum. Çünkü benim müziğimi de insanlar dinlerken benim dilimi anlamadıkları halde dinliyorlar. Ama ben de bu müziği anlamadığım halde dinledim, çok sevdim ve cevap şuydu; aslında müzik kalpten gelir ve kalbe işler. Dil önemli değil, müzik direkt olarak kalbe işliyor” dedi.
Daha sonrasında Della Miles, Hazreti Mevlana’nın Türbesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Della Miles, Konya’ya ilk defa geldiğini ancak bundan sonra gelmeye devam edeceği ifade etti.
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