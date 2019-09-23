23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Robotik alanında geliştirdiği inovatif teknolojilerle global robot süpürge pazarında faaliyet gösteren ABD merkezli iRobot, Türkiye'ye gelişinin ardından ilk lansmanını gerçekleştirdi. iRobot EMEA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jean-Jacques Blanc, iRobot’un EMEA Ürün Müdürü Antoine Garcia ve iRobot Türkiye Ülke Müdürü Murat Köse’nin katıldığı toplantıda iRobot’un dünyadaki faaliyetleri, Türkiye pazarındaki hedefleri paylaşıldı.
Etkinlikte iRobot’un kendi toz haznesini kendi temizleyen yeni robot süpürgesi Roomba i7+, Roomba s9+ ve akıllı haritalama sistemine sahip robot paspası Braava jet m6 da tanıtıldı.
Türkiye pazarının önemine değinen iRobot EMEA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jean-Jacques Blanc, geçen yıl online pazarda robot süpürge aramalarının dört kat arttığı bilgisini vererek, Türkiye’de robot süpürge pazarında liderliğe yükselmeyi hedeflediklerini açıkladı.
Bugüne kadar 25 milyon robot süpürge sattıklarını ve 2018 yılında 1 milyar dolar ciroyu geçtiklerini belirten Blanc, “Günümüzde tüketicilerin şehir hayatının hızlı temposunda ev temizliğine vakit ayıramadıklarını görüyoruz. Bu nedenle yaşamı kolaylaştıran robot süpürgelere ilgi giderek artıyor. Robot süpürgeler bütün evi kendi kendine süpürerek ev temizliğini kolaylaştırıyor” diye konuştu.
iRobot EMEA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jean-Jacques Blanc, “Türkiye’nin temizlik alışkanlıklarını değiştirmeye adayız” dedi.
EVİN HARİTASINI ÇIKARIP, OTOMATİK TEMİZLİYOR
iRobot’un Türkiye pazarına da sunulan yeni ürünü Roomba i7+’da hem şarj ünitesi hem de temizleme haznesi olarak kullanılan otomatik kir boşaltma sistemi yer alıyor. Robot süpürge, evi kendi kendine temizledikten sonra toz haznesini de otomatik olarak kendi boşaltıyor.
Roomba i7+’ın tek kullanımlık kir poşeti, 30 toz haznesi kadar kiri tutabilecek kapasitesiye sahip. Imprint Akıllı Haritalama navigasyon sistemini kullanan Roomba i7+, engelleri ve mobilya çeşitlerini tanırken, temizleme yöntemini de buna göre belirliyor.
Imprint Akıllı Haritalama sistemi ile kullanıcılar isterlerse tüm evlerini veya oda seçimi yaparak tek tek odaları tek bir tuşla temizletebiliyor.
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