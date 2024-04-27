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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'li Republic First Bank kapatıldı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'li Republic First Bank kapatıldı

        ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Philadelphia merkezli Republic First Bank'ın kapatıldığını ve Fulton Bank'a satıldığını duyurdu. Republic First Bank'ın iflası bu yıl ABD'deki ilk banka iflası oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 09:48 Güncelleme: 27.04.2024 - 09:48
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        ABD'li banka kapatıldı
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        ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'ndan (FDIC) yapılan açıklamada, kayyum atanan Republic First Bank'ın Pennsylvania Bankacılık ve Menkul Kıymetler Dairesi tarafından kapatıldığı bildirildi.

        Açıklamada, mevduat sahiplerinin korunması amacıyla FDIC'nin Fulton Bank ile mevduatların neredeyse tamamının ve Republic First Bank'ın varlıklarının büyük ölçüde tamamının satın alınmasına yönelik anlaştığı aktarıldı.

        Republic First Bank'ın New Jersey, Pensilvanya ve New York'taki 32 şubesinin Fulton Bank'ın şubeleri olarak yeniden açılacağı belirtilen açıklamada, Republic First Bank'ın mudilerinin Fulton Bank'ın mudileri olacağı kaydedildi.

        Açıklamada, 31 Ocak itibarıyla Republic First Bank'ın toplam varlıklarının yaklaşık 6 milyar dolar ve toplam mevduatının 4 milyar dolar civarında olduğu, bankanın iflasının FDIC'ye maliyetinin ise 667 milyon dolar olmasının beklendiği belirtildi.

        Republic First Bank'ın iflası bu yıl ABD'deki ilk banka iflası oldu.

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