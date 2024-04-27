Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar

Ayrıca çamaşır makinesinde küf kokusu da oluşabilir. Dolu bir çamaşır makinesi için 2 yemek kaşığı deterjan öneriliyor. Dikkate alınması gereken bir diğer faktör, kullanılan deterjanın türü. Bu noktada deterjan yerine çamaşır sabunu kullanılması öneriliyor. Çünkü sabun, daha az kimyasal içeriyor. Bunun yanında, bitki bazlı, hipoalerjenik ve bebek deterjanları da normal deterjanlara göre daha az yağlı.