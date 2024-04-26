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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray rekor üstüne rekor kırdı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray rekor üstüne rekor kırdı

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 yenerek maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkardı. Aslan rekorları da altüst etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 23:20 Güncelleme: 26.04.2024 - 23:20
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        • 1

          Sarı-kırmızılı ekip, ligde 90 puanla Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdiği 34. haftanın açılış maçında Adana Demirspor'a konuk oldu. İkinci yarıda açılan Galatasaray, 53. dakikada Hakim Ziyech, 64. dakikada Kerem Demirbay ve 90+1. dakikada Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

        • 2

          "Cimbom" bu skorla Süper Lig'deki 30. galibiyetini elde etti. Ayrıca 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 93'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 7'ye yükseltti.

        • 3

          Süper Lig'de 22 maçtır yenilmiyor

          Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 22 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 22 lig maçında 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        • 4

          Galatasaray kendi rekorunu kırdı

          Süper Lig'de üst üste 15 maçını kazanan Galatasaray, kendisine ait en uzun galibiyet serisi rekorunu geliştirdi. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor maçıyla galibiyet serisini 15 maça çıkardı.

        • 5

          Geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında biri hükmen olmak üzere üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan Süper lig rekorunu kıran Galatasaray, yaklaşık 1 yıl sonra bu başarısını geliştirerek bir basamak ileri taşıdı.

        • 6

          Fenerbahçe'nin puan rekoruna ortak oldu

          Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu egale etti. 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından Süper Lig'de bir sezonda en fazla puan alan takım konumunda bulunuyordu.

        • 7

          Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle puanını 93'e çıkardı. "Cimbom" böylelikle bitime 4 maç kala ezeli rakibinin puan rekoruna ortak oldu. Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca kendisi adına da puan rekoru kırmayı başardı. Galatasaray, 1987-1988 sezonunda 90 puan elde etmişti.

        • 8

          Genel averajda Fenerbahçe'yi geçti

          Galatasaray, genel averajda Fenerbahçe'yi geride bıraktı. Ligde 34. hafta öncesinde 77 gol atıp, 21 gol yiyen sarı-kırmızılı ekibin, +56 averajı bulunuyordu. Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin 1 averaj gerisinde yer aldı. Yukatel Adana Demirspor ağlarına 3 gol atan ve kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, averajını 59'a yükseltti. Galatasaray, böylelikle maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 2 averaj önüne geçti.

        • 9

          Mauro Icardi gol krallığında zirveye yerleşti

          Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de 21 gole ulaşarak gol krallığı yarışında zirveye çıktı. Ligde çıktığı son 6 müsabakada 7 kez ağları havalandıran Icardi, toplamda 21 gole ulaştı. Haftaya gol krallığı yarışında 20 golü bulunan Fenerbahçeli Edin Dzeko ile başa baş giren 31 yaşındaki yıldız, Adana Demirspor ağlarını havalandırarak bir adım öne geçti. İki sezonda resmi maçlarda 51 gole ulaşan Icardi, ayrıca Galatasaray tarihindeki en golcü yabancılar sıralamasında 3. sıradaki Bafetimbi Gomis'i yakaladı.

        • 10

          Muslera kendi rekorunu geliştirdi

          Tecrübeli kaleci Fernando Muslera, kendisine ait olan Galatasaray'da bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu kırdı. Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak sarı-kırmızılıların efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'a ait rekoru ele geçirmişti.

        • 11

          Muslera, bu sezon da 90 dakika sahada kaldığı 32 lig müsabakanın 17'sinde rakiplerine gol izni vermedi ve kendi rekorunu geliştirdi. Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

        • 12

          Süper Lig'de Ziyech 4, Kerem Demirbay 6. golünü attı

          Galatasaray'da Hakim Ziyech 4, Kerem Demirbay ise 6. kez bir Süper Lig maçında ağları havalandırdı.

        • 13

          Sarı-kırmızılı takımın sezon başında İngiltere'nin Chelsea takımında kadrosuna kattığı Ziyech, sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans yakalayamadı. Ligdeki 15. maçına Adana Demirspor karşısında çıkan tecrübeli futbolcu, 53. dakikada gol perdesini açtı. Süper Lig'de 4. kez gol sevinci yaşayan Hakim Ziyech, toplamda da 6 gole ulaştı.

        • 14

          Sezon başında Bayer Leverkusen'den alınan Kerem Demirbay ise 31. lig maçında forma giydi. Adana Demirspor müsabakasına kadar 5 golü bulunan tecrübeli futbolcu, 64. dakikada skoru 2-0'a getirerek 6. kez gol sevinci yaşadı. Avrupa kupalarında da bir golü bulunan Kerem Demirbay, toplam gol sayısını 7'ye yükseltti.

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