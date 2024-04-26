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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN - Galatasaray Haberleri

        Adana Demirspor: 0 - Galatasaray: 3 | MAÇ SONUCU

        Adana Demirspor - Galatasaray maçının tüm detayları HTSPOR'da. Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Nefes kesen maçta ilk yarıda gol sesi çıkmazken perdeyi 53'te ceza alanı dışından sert vuran Hakim Ziyech açtı. 64'te Kerem Demirbay, sıfırdan uzak köşeyi buldu. 90+1'de Icardi skoru belirledi. Puanını 93 yapan Galatasaray, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile olan puan farkını 7'ye çıkarıp şampiyonluk için geri sayımını sürdürdü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.04.2024 - 18:51 Güncelleme: 26.04.2024 - 22:04
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        Aslan virajı döndü!
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk oldu.

        Karşılıklı ataklarla başlayan mücadelenin ilk yarısı şut yağmuru şeklinde geçerken gol sesi çıkmadı.

        Galatasaray'da 52. dakikada sahneye çıkan Hakim Ziyech, ceza alanı dışından sert vurarak takımını öne geçirdi.

        64'te ise sağdan rakibini geçerek dar açıdan uzak köşeye mükemmel vuran Kerem Demirbay farkı ikiye çıkardı.

        90+1'de Icardi 3. golü atarak skoru belirlerken, Galatasaray üst üste 15. galibiyetini alarak puanını 93 yaptı. Aslan, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile farkı 7 puana çıkararak şampiyonluk için geri sayımını sürdürdü.

        Adana Demirspor ise 41 puanda kaldı.

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