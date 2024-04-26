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        Haberler Gündem 3. Sayfa Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebası çıktı

        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı

        Marmara Denizi'nde geçtiğimiz günlerde bulunan cansız bedenin, Batuhan A isimli batan geminin mürettebatı 22 yaşındaki Ahmet Atav'a ait olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 19:41 Güncelleme: 26.04.2024 - 19:41
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        • 1

          Marmara Denizi'nde, Karacabey ilçesinin Kurşunlu Mahallesi açıklarında, 2 gün önce balıkçılar tarafından su yüzeyinde bulunan cesedin 73 gün önce batan 'BATUHAN A' isimli geminin mürettebatından Ahmet Atav'a (22) ait olduğu belirlendi.

        • 2

          Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 2 gün önce balıkçılar, su yüzeyine çıkmış 1 ceset buldu.

        • 3

          Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin sudan çıkardığı cesedin üst aramasında, 73 gün önce batan 'BATUHAN A' gemisinin kayıp mürettebatından Ahmet Atav'a ait olduğu öğrenilen çakmak bulundu.

        • 4

          Savcılık incelemesinin ardından ceset Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        • 5

          Burada cesetten alınan DNA örneği ile kayıp başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ailelerinden alınan DNA örneği ile karşılaştırıldı.

        • 6

          Yapılan testlerin ardından cesedin Ahmet Atav'a ait olduğu belirlendi.

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