Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
Marmara Denizi'nde geçtiğimiz günlerde bulunan cansız bedenin, Batuhan A isimli batan geminin mürettebatı 22 yaşındaki Ahmet Atav'a ait olduğu ortaya çıktı
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Marmara Denizi'nde, Karacabey ilçesinin Kurşunlu Mahallesi açıklarında, 2 gün önce balıkçılar tarafından su yüzeyinde bulunan cesedin 73 gün önce batan 'BATUHAN A' isimli geminin mürettebatından Ahmet Atav'a (22) ait olduğu belirlendi.
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Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 2 gün önce balıkçılar, su yüzeyine çıkmış 1 ceset buldu.
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Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin sudan çıkardığı cesedin üst aramasında, 73 gün önce batan 'BATUHAN A' gemisinin kayıp mürettebatından Ahmet Atav'a ait olduğu öğrenilen çakmak bulundu.
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Savcılık incelemesinin ardından ceset Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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Burada cesetten alınan DNA örneği ile kayıp başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ailelerinden alınan DNA örneği ile karşılaştırıldı.
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Yapılan testlerin ardından cesedin Ahmet Atav'a ait olduğu belirlendi.
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