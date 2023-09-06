Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık ABD'li bilim insanının tedavisi bin 276 metre derinlikte sürüyor

        ABD'li bilim insanının tedavisi bin 276 metre derinlikte sürüyor

        Mersin'in Anamur ilçesinde 2 bin 100 rakımda yer alan Morca Mağarası'nda rahatsızlanan ABD'li bilim adamı bin 276 metre derinlikte tedavisinin sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 17:38 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilim insanına 276 metre derinlikten tedavi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İlçeye bağlı Sugözü Mahallesi'nde bulunan Türkiye'nin en derin 3'üncü mağarası Morca'ya aralarında yabancıların da olduğu ekip 3 Eylül'de iniş gerçekleştirdi. Toros dağlarının 2 bin 100 metreden girişi olan mağaraya inen ekipte yer alan ABD'li Marck Dickey, bin 276 metre derinlikte mide kanaması geçirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ile Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan ve yurt dışından toplamda 100'ü geçkin personelden oluşan ekip sevk edildi.

        5 gün önceden rahatsızlanan ve ilk günden itibaren Dickey'in bulunduğu yere ilaçlar ile serumun ulaştırılarak tedavisine devam edildiği bildirildi. Tedavisi halen bin 276 metrede süren Dickey'in, yanında 14 kişilik ekibin hazır olduğu, diğer ekiplerin her ihtimale karşı destek için üst kısımda beklediği belirtildi.

        Türkiye'nin en derin 3'üncü mağarası olarak bilinen Morca'da 2012 yılından itibaren gittiği en uç noktanın tespiti, geçmişten günümüze kadar gelen kalıntıları ile haritasının çıkarılması için çalışmaların her yıl Ağustos ayının ortalarında başladığı ve Eylül ayının ortalarında ise sonlandırıldığı ifade edildi.

        Öte yandan Dickey'in sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği, ilerleyen günlerde yer aldığı ekiple çıkarılmasının hedeflendiği öğrenildi. Bilim adamlarının ise mağarada tam olarak ne aradığı hala gizemini koruyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        Eski bakanlardan Cevheri için tören
        Eski bakanlardan Cevheri için tören
        Dijital TL için geri sayım
        Dijital TL için geri sayım
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        OVP'ye göre konut politikası
        OVP'ye göre konut politikası
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        İsmail Kartal farkı!
        İsmail Kartal farkı!
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        Habertürk Anasayfa