ABD'li Kongre üyelerinden Biden'a Türkiye mektubu

ABD'li 11 Kongre üyesi, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Türkiye'ye F-16 satışının gerçekleşmemesi gerektiğini ifade eden bir mektup yazdı.
Mektupta, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'dan yeni S-400 hava savunma sistemi alacağını duyurmasının ardından ABD üretimli savaş uçaklarını satarak kendi ulusal güvenliğimizi riske atmayı göze alamayız" ifadeleri yer aldı.
Mektupta ayrıca, "Bildiğiniz üzere, Trump yönetimi sırasında Türkiye Rus S-400 hava savunma sistemini aldığı için resmi olarak F-35 programından çıkarılma işlemi başlatıldı. Yönetim F-16'ların satışı onaylasa da Kongre bu konuda birlikte duracaktır. ABD şu an Türkiye'ye askeri teçhizat göndermeyi göze alamaz” ifadeleri yer aldı.
Reuters'ın aktardığı habere göre, Beyaz Saray konuya ilişkin yorum yapmadı, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de Kongre ile ilgili durumlara ilişkin yorum yapılamayacağını aktardı.
Mektubun Cumhuriyetçi Nicole Malliotakis ile Demokrat Carolyn Maloney liderliğinde kaleme alındığı ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
Reuters'ın 8 Ekim'de aktardığı haberde, Türkiye'nin 40 adet F-16 ve 80 adet F-16 modernizasyon kiti satın almak için ABD'ye başvuru yaptığı öne sürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ekim'de Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 satın alma talebinin olup olmadığına ilişkin soruya "Amerika’nın böyle bir teklifi oldu" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu konu, tabii malum F-35 konusuyla bağlantılı bir konu, yani bizim böyle bir durumumuz söz konusu değil. Ama bizim 1 milyar 400 milyon dolar, F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Bu ödemeler karşısında Amerika'nın böyle bir teklifi söz konusu oldu. Bununla ilgili olarak da biz ülkemizin savunma ihtiyaçlarını gidermek için ne gerekiyorsa, hangi adımları atmamız gerekiyorsa bu adımları da atalım dedik." ifadelerini kullandı.
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