ABD kritik mineraller listesini genişletti

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ülke ekonomisi, ulusal güvenliği ve tedarik zinciri için hayati öneme sahip kritik minerallerin listesini güncelledi.

Ülkenin mineral tedarik zincirlerini güvence altına almak için uygulanacak stratejilere yön veren listeye, 10 yeni kritik mineral eklendi.

Gümüş, bakır, potaş, silikon, renyum, kurşun, uranyum, metalurjik kömür, fosfat ve bor, listeye yeni eklenen kritik mineraller oldu. Böylece 2022'de 50 olan listedeki kritik minerallerin sayısı 60'a çıktı.

Liste, Washington'ın savunma, imalat ve temiz enerji teknolojileri için gerekli malzemelerin tedarikini güvence altına alma çabaları için bir taslak niteliğinde görülüyor.

Yetkililer ve sektör liderleri; yerel üretimin güçlendirilmesinin, ABD'yi Çin gibi birçok kritik mineralin küresel rafinerisine hakim olan rakiplerinin getirdiği olası arz şoklarından veya ihracat kısıtlamalarından korumaya yardımcı olabileceğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Doug Burgum ise genişletilmiş listenin "yabancı düşmanlara olan bağımlılığı azaltmak, yerli üretimi genişletmek ve Amerikan inovasyonunu serbest bırakmak için net, veri odaklı bir yol haritası sunduğunu" söyledi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.