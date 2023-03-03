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ABD, kendi envanterinden Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık mühimmat ve teçhizat verecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya Amerikan ordusunun envanterinden 400 milyon dolarlık mühimmat ve ekipman verileceğini açıkladı.

Giriş: 03.03.2023 - 22:56 | Güncelleme: ABONE OL
ABD, kendi envanterinden Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık mühimmat ve teçhizat verecek
AA

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan (Joe) Biden'ın verdiği yetki uyarınca, ağustos 2021'den bu yana 33’üncü kez ABD envanterinden Ukrayna için 400 milyon dolar değerinde mühimmat ve teçhizatın çekilmesine izin veriyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yardım paketinde ABD'nin sağladığı Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve obüsler için ek mühimmatın bulunduğunu belirten Blinken, bunların yanı sıra Bradley Piyade Muharebe Araçları mühimmatı, zırhlı araç aşırma köprüleri, yıkım mühimmatı ve teçhizatı ile diğer bakım ve eğitim ekipmanının da pakette olduğu bilgisini verdi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) detaylarına ilişkin yapılan açıklamada ise sayılar verilmeksizin 155 ve 105 mm top mermisi, 25 mm Bradley mermisinin yanı sıra sayısı belirtilmeden zırhlı araç aşırma köprülerinin pakette yer aldığı ifade edildi.

Fotoğraf: AA

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