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        Haberler BBC Dünya ABD: İlk yardım tırları Gazze'deki geçici iskele üzerinden karaya ulaştı

        ABD: İlk yardım tırları Gazze'deki geçici iskele üzerinden karaya ulaştı

        Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusu Gazze açıklarına inşa edilen geçici iskele üzerinden ilk yardım kamyonlarının karaya ulaştığını doğruladı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 17.05.2024 - 15:52 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:52
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        ABD: İlk yardım tırları Gazze'deki geçici iskele üzerinden karaya ulaştı
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        yüzer iskele Reuters

        Yardım Gazze'ye yönlendirilmeden önce yüzer iskeleye ulaşıyor.

        Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusu Gazze açıklarına inşa edilen geçici iskele üzerinden ilk yardım kamyonlarının karaya ulaştığını doğruladı.

        ABD Merkez Komutanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, yardım tırlarının yerel saatle 09.00 sularında karaya çıkmaya başladığını doğruladı.

        Açıklamada, bunun "Gazze'deki Filistinliler'e deniz koridoru üzerinden tamamen insani amaçlarla ek yardım ulaştırmak için devam eden, çok uluslu bir çalışma" olduğu vurgulandı.

        Duyuruyla birlikte yaklaşık 2,2 milyon Filistinlinin gıda, barınma ve diğer yardımlara ihtiyaç duyduğu Gazze Şeridi'nde yeni bir insani yardım rotası açılmış oldu.

        Ancak Birleşmiş Milletler (BM) deniz koridorunun yardım dağıtımı için en hızlı ve en verimli yol olarak görülen kara rotasının yerini alamayacağı yönünde uyarılarda bulunuyor.

        ABD Merkez Komutanlığı'na göre önümüzdeki günlerde 500 ton yardımın Gazze'ye girişi bekleniyor.

        gazze iskele BBC

        İngiltere Savunma Bakanlığı iskelenin inşası ve işletmesine İngiliz donanmasına ait RFA Cardigan Bay gemisinin ve personelinin destek verdiğini doğruladı.

        İsrail'in operasyonlarını sürdüğü Gazze'ye yardımın dağıtılmasını kolaylaştırmak için, ABD yüzer iskelenin inşaatına haftalar önce başlamıştı.

        Çarşamba günü yüzlerce ton yardım Kıbrıs'a ulaştı. Burada taramaları yapıldıktan sonra iskeleye sevkiyatı için ticari gemilere yüklendi.

        Daha sonra 5 ila 15 tırlık yardım taşıma kapasitesine sahip daha küçük Amerikan askeri gemileri bunları, Gazze kıyısına sabitlenmiş, yüzlerce metre uzunluğundaki yüzer iskeleye götürdü.

        Tırlar, yardım malzemelerini sahildeki bir yönlendirme alanına bırakmadan önce iskele boyunca ilerledi.

        Bir sonraki aşamada BM'nin Dünya Gıda Programı'nın yardımın dağıtımını üstleneceği belirtildi.

        Gazze'ye yardım girişi İsrail güçlerinin geçen hafta Refah geçidinin kontrolünü ele geçirmesiyle daha da yavaşlamıştı.

        Bu ay başında yardım geçidi için kilit konumdaki Kerem Şalom kapısı da, İsrail'in Hamas'ın roket saldırılarında dört askerini kaybettiğini açıklamasının ardından bir gecede kapatılmıştı.

        Gazze'ye karadan yardım dağıtımı da çetelerin yağmalamaları ve İsrail'in SİHA saldırıları nedeniyle riskli görülüyor.

        Nisan ayında World Central Kitchen yardım organizasyonundan yedi kişi İsrail saldırılarında öldürülmüştü.

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