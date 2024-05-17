ABD: İlk yardım tırları Gazze'deki geçici iskele üzerinden karaya ulaştı

Reuters Yardım Gazze'ye yönlendirilmeden önce yüzer iskeleye ulaşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusu Gazze açıklarına inşa edilen geçici iskele üzerinden ilk yardım kamyonlarının karaya ulaştığını doğruladı.

ABD Merkez Komutanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, yardım tırlarının yerel saatle 09.00 sularında karaya çıkmaya başladığını doğruladı.

Açıklamada, bunun "Gazze'deki Filistinliler'e deniz koridoru üzerinden tamamen insani amaçlarla ek yardım ulaştırmak için devam eden, çok uluslu bir çalışma" olduğu vurgulandı.

Duyuruyla birlikte yaklaşık 2,2 milyon Filistinlinin gıda, barınma ve diğer yardımlara ihtiyaç duyduğu Gazze Şeridi'nde yeni bir insani yardım rotası açılmış oldu.

Ancak Birleşmiş Milletler (BM) deniz koridorunun yardım dağıtımı için en hızlı ve en verimli yol olarak görülen kara rotasının yerini alamayacağı yönünde uyarılarda bulunuyor.

ABD Merkez Komutanlığı'na göre önümüzdeki günlerde 500 ton yardımın Gazze'ye girişi bekleniyor.