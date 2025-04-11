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        Haberler Ekonomi Para Türkiye ile ABD'nin ticareti ne durumda? Trump neden tüm dünyaya ek vergi uygulamaya karar verdi? - Para Haberleri

        Türkiye ile ABD'nin ticareti ne durumda? Trump neden tüm dünyaya ek vergi uygulamaya karar verdi?

        Dünya gündemine yıldırım gibi düşen Trump'ın tarifeleri, sonu olmayan soruları beraberinde getirdi. ABD tarafından Çin dışındaki ülkelere uygulanacak ek vergiler şimdilik 90 gün ertelense de yeni dönemin nasıl olacağı merak konusu. Biz de Türkiye'nin ABD ile olan ticaretini, Trump'ın neden tüm dünyaya ek vergiler getirdiğini ve ABD'nin dış ticaret verilerini inceledik. Detaylar haberimizde...

        Giriş: 11.04.2025 - 10:34 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:34
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        ABD ile ticaretimiz ne durumda?
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        ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta basının karşısına geçerek ülkeye giren mallara yönelik uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurdu. Trump'ın başta Çin'i hedef aldığı yeni vergi kararları tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. 1 haftadır hem ABD hem Çin hem Avrupa Birliği hem de bundan etkilenecek diğer ülkelerin gündemine ek vergiler oturdu. Trump'ın açıklamasına göre Türkiye'den gelecek ürünlere yüzde 10'luk ek vergi uygulanacak. Türkiye, diğer ülkelere kıyasla bu rakamlardan en az etkilenecek olan ülkeler arasında yer aldı. Her gün yeni açıklamalarla karşımıza çıkan Donald Trump, son olarak ek vergilerin Çin haricindeki ülkeler için 90 günlüğüne ertelendiğini duyurdu.

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        Peki Türkiye ile ABD arasındaki ticaret ne durumda? Trump'ın başlattığı ticaret savaşı Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Türkiye'nin bu krizi bir fırsata çevirme imkanı olabilir mi? Dosyamızda bunları inceleyeceğiz.

        TÜRKİYE'NİN EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞI 2. ÜLKE ABD

        ABD, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 2. ülke konumunda yer alıyor. TÜİK verilerine baktığımızda; 2013'te 6 milyar 600 milyon dolarlık ihracat yapılırken bu rakam yıldan yıla yükselerek 2024'te 16 milyar 400 milyon dolar seviyesine geldi. Türkiye, yaptığı toplam ihracatın yüzde 6,2'lik kısmı ABD'ye yapıyor.

        YIL ABD'ye yapılan ihracat (bin $)
        2024 16 351 880
        2023 14 879 654
        2022 16 885 325
        2021 14 720 364
        2020 10 182 966
        2019 8 970 658
        2018 9 072 756
        2017 9 259 583
        2016 7 262 306
        2015 7 019 678
        2014 6 921 046
        2013 6 646 601

        İTHALATTA 5. SIRADA

        İthalat tarafından bakıldığında ise en çok ithalat yaptığımız 5. ülke ABD. İthalatın toplam değeri 16 milyar 200 milyon dolar seviyesinde. İthalatın yüzde 4,7'sini ABD'den gerçekleştiriyoruz.

        YIL ABD'den yapılan ithalat (bin $)
        2024 16 227 486
        2023 15 779 725
        2022 15 228 077
        2021 13 147 623
        2020 11 524 950
        2019 11 847 373
        2018 12 995 754
        2017 12 288 503
        2016 11 275 869
        2015 11 603 110
        2014 13 464 951
        2013 13 350 432

        Toplama bakıldığında ABD ile ticaretten 2024'te 100 milyon doların üstünde bir fazla vermiş durumdayız.

        İHRACATIMIZDA KİMYEVİ MADDELER ÖNE ÇIKIYOR

        Türkiye'den ABD'ye ihraç edilen ürünlere sektörel olarak baktığımızda kimyevi maddeler ve otomotiv endüstrisi 1'er milyar doları aşan payıyla öne çıkıyor. İthalatta ise yine kimyevi maddeler zirvede yer alırken savunma ve havacılık ile çelik diğer öne çıkan sektörler arasında bulunuyor.

        SEKTÖR 2024'te yapılan ihracat bedeli ($)
        Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1,524,595.82
        Otomotiv Endüstrisi 1,209,430.70
        Hazırgiyim ve Konfeksiyon 856,010.82
        Halı 784,265.51
        Elektrik ve Elektronik 774,093.44
        Mücevher 705,041.58
        Makine ve Aksamları 692,196.63
        Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 687,554.95
        Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 651,653.68
        Çelik 627,804.32
        Kaynak: TİM
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        Türkiye'nin bu dönemde dezavantajlı duruma düşecek ülkeler ile rekabet edebileceği sektörlere geçmeden önce ABD'nin dış ticaret verilerini gözden geçirelim.

        ABD 2024'TE 918 MİLYAR DOLAR TİCARET AÇIĞI VERDİ

        ABD, 2024'te 3,2 trilyon dolar ihracat gerçekleştirirken, 4,1 trilyon dolarlık ithalat yaptı. Ticaret açığı 918,4 milyar dolara ulaştı.

        Trump'ın tarifeler getirmesiyle ticaret savaşlarına uzanan sürecin başlamasında ABD'nin ticaret açığının yüksekliği ana etken olarak görünüyor. Donald Trump, ticareti azaltarak yerli üretimi artırmayı ve ticaret açığını düşürmeyi amaçlıyor.

        ÇİN'E KARŞI TİCARET AÇIĞI 295 MİLYAR DOLAR

        ABD'nin Çin'e karşı ticaret açığı 295 milyar dolar, AB'ye karşı 235,6 milyar dolar, Meksika'ya karşı 171,8 milyar dolar, Kanada'ya karşı ise 63,3 milyar dolar seviyesinde.

        EN ÇOK HANGİ ÜLKELER ETKİLENECEK?

        Ek gümrük vergilerinin uygulanmasıyla en çok Asya ülkelerinin etkilenmesi bekleniyor. Çin başta olmak üzere ABD'ye büyük miktarda ihracat yapan Vietnam, Tayvan, Güney Kore gibi ülkeler yüksek vergi ödemek zorunda kalacaklar.

        ABD EN ÇOK NE ALIYOR?

        ABD'nin en yüksek miktarda ithal ettiği ürünler şöyle sıralanıyor:

        1 - Elektrikli cihazlar2 - Kazanlar, makinalar3 - Motorlu kara taşıtları4 - Mineral yakıtlar, yağlar5 - Eczacılık ürünleri6 - Optik ve kontrol cihazları7 - Kıymetli taşlar, metaller8 - Plastik ve mamulleri9 - Mobilyalar, yatak takımları10 - Organik kimyasal ürünler

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