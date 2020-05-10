ABD ile Fransa'dan, muhalif Kürtleri YPG/PKK'ya paravan yapma planı

AA'nın muhalif Kürt gruplar içindeki kaynaklardan edindiği bilgilere göre, ABD ve Fransa bir süredir ara buluculuk yaptıkları YPG/PKK ile ENKS arasındaki görüşmelerde yeni bir taleple ortaya çıktı.
ABD ve Fransa, ENKS'den, üyesi olduğu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'ndan (SMDK) ayrılmasını istedi.
Söz konusu ülkeler bu amaçla ENKS'nin en büyük destekçisi olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi devreye soktu.
ABD ve Fransa, ENKS'ye, SMDK'den ayrılması halinde bu çatı kuruluşun Kürtleri temsil kapasitesini kaybedeceğini, böylece uluslararası toplum nezdinde Kürtlerin tek temsilcisinin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak yeni yapının olacağını telkin ediyor.
Plan, YPG/PKK'ya, bugüne kadar uluslararası alanda dahil edilmediği siyasi süreçlere ENKS'yle kuracağı yeni yapıyı paravan yaparak katılma imkanı sunuyor.
Diğer taraftan ENKS dün yaptığı açıklamayla SMDK'den ayrıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını duyurdu.
- Peşmergenin getirilmesi sorunu ötelendi
YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde yaklaşık bir aydır süren müzakereler, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile IKBY Başkanı Barzani'nin belirlediği heyetler arasında gerçekleşiyor.
Özellikle ABD, Fransa ve Erbil yönetiminin girişimleriyle YPG/PKK, şu ana kadar işgalindeki bölgelerde ENKS'nin çalışma ofislerini açması, alıkonulan ENKS üyelerinin serbest bırakılması ve bölgede özgürce dolaşmaları şartlarını yerine getirmişti.
Son bir haftadır ABD ve Fransa'nın girişimleriyle yoğunlaşan görüşmelerde taraflar sözde ortak yönetim kurulmasında da büyük ölçüde uzlaşmıştı.
Geriye yalnızca ENKS'ye bağlı peşmergelerin, Irak'ın kuzeyinde bulundukları yerden YPG/PKK işgalindeki alana geri dönüşü sorunu kalmıştı.
AA'nın görüşmelere katılan kaynaklardan aldığı bilgiye göre, peşmergelerin dönüşü konusu şimdilik ertelenerek sözde ortak yönetimin bir an evvel faaliyete geçirilmesi kararlaştırıldı.
YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyini işgal ettikten sonra muhalif ENKS üyelerinin faaliyetlerini engellemiş, silahlı unsurlarını tasfiye ettirmiş ve siyasi mensuplarının birçoğunu tutuklamıştı. Terör örgütü, ENKS ofislerine de kilit vurmuştu.
ENKS, uzun yıllardır, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisine yakınlığıyla biliniyor. ENKS çatısı altındaki irili ufaklı partiler Barzani ailesinin maddi desteği ve himayesiyle faaliyet gösteriyor.
Muhabir : Ekip
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