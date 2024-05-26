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        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Kızıldeniz'de Husilere ait İHA'yı imha ettiğini bildirdi

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de İran'ın desteklediği Husilere ait insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 22:05 Güncelleme: 26.05.2024 - 22:05
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        ABD, Husilere ait İHA'yı imha etti
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        CENTCOM'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        İHA'nın Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerin kontrolündeki bölgeden atıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu İHA'nın bölgedeki ticaret gemilerine tehdit teşkil ettiği aktarıldı.

        Açıklamada, İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

        KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

        Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

        Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

        ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

        ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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