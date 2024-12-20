ABD heyeti, HTŞ ile görüşmek için Şam'a gidiyor | Dış Haberler

ABD heyeti, HTŞ ile görüşmek için Şam'a gidiyor | Dış Haberler

Üç üst düzey Amerikalı diplomat, bugün Şam’ı ziyaret ederek Heyet Tahrir el-Şam ile bir araya gelecek ve geçiş sürecinin ilkelerini görüşecek.

Heyette, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf de yer alıyor

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ABD heyeti, ayrıca Suriye sivil toplumu, aktivistler ve farklı topluluklardan üyelerle temaslarda bulunacak.

Amerikalı yetkililer, kayıp ABD vatandaşları Austin Tice, Majd Kamalmaz ve diğerleri hakkında bilgi edinmek için çalışmalar yürütecek. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesine sığınan Esad'a Austin Tice'ın akıbetini soracağını açıklamıştı.