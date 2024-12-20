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        Haberler Dünya ABD heyeti, HTŞ ile görüşmek için Şam'a gidiyor | Dış Haberler

        ABD heyeti, HTŞ ile görüşmek için Şam'a gidiyor

        ABD heyeti, Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Suriye'de başkent Şam dahil geniş bir bölgede kontrolü ele alan ve bir geçiş hükümeti kuran Heyet Tahrir El Şam grubuyla görüşmek için Şam'a gidiyor.

        Giriş: 20.12.2024 - 09:56 Güncelleme: 20.12.2024 - 09:56
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        ABD heyeti, HTŞ ile görüşmek için Şam'da
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        Üç üst düzey Amerikalı diplomat, bugün Şam’ı ziyaret ederek Heyet Tahrir el-Şam ile bir araya gelecek ve geçiş sürecinin ilkelerini görüşecek.

        Heyette, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf de yer alıyor

        ABD heyeti, ayrıca Suriye sivil toplumu, aktivistler ve farklı topluluklardan üyelerle temaslarda bulunacak.

        Amerikalı yetkililer, kayıp ABD vatandaşları Austin Tice, Majd Kamalmaz ve diğerleri hakkında bilgi edinmek için çalışmalar yürütecek.

        Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesine sığınan Esad'a Austin Tice'ın akıbetini soracağını açıklamıştı.

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