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        Haberler Dünya ABD: Güney Kore'deki sıkıyönetim kararından haberimiz yoktu | Dış Haberler

        ABD: Güney Kore'deki sıkıyönetim kararından haberimiz yoktu

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etme niyetinden haberdar olmadığını belirterek, önümüzdeki günlerde Güney Koreli mevkidaşı ile görüşmeyi beklediğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 17:00 Güncelleme: 04.12.2024 - 17:00
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        ABD'den 'Güney Kore' açıklaması: Haberimiz yoktu
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        NATO dışişleri bakanları toplantısı çerçevesinde Brüksel'de konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Kore'de bundan sonraki sürecin barışçıl ve hukukun üstünlüğüne uygun bir şekilde yürütülmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

        Blinken'ın açıklaması şöyle:

        “Güney Kore demokrasisi dünyanın en güçlü hikayelerinden biridir. Anlaşmazlıkların, farklılıkların, siyasi farklılıkların barışçıl bir şekilde ve hukukun üstünlüğüne uygun olarak çözülmesi çok önemlidir. Şu anda gördüğümüz de bu. Sürdürülmesi gereken en önemli şey de budur."

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        Devlet Başkanı Yoon, Güney Kore'de sıkıyönetim ilan etmiş, parlamento ile ordu arasında yaşanan kaotik sürecin ardından saatler sonra kararı iptal etmişti.

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        #güney kore
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