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        Haberler Dünya ABD: Gazze'de ateşkes önerisi konusunda Hamas'tan yanıt bekliyoruz | Dış Haberler

        ABD: Gazze'de ateşkes önerisi konusunda Hamas'tan yanıt bekliyoruz

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD Başkanı Biden'ın duyurduğu; İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisine ilişkin açıklama yaptı. Sullivan, ateşkes önerisiyle ilgili Hamas'tan yanıt beklediklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:07 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:07
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        ABD'den Gazze'de ateşkes açıklaması
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        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisiyle ilgili Hamas'tan yanıt beklediklerini belirtti.

        Sullivan, basın mensuplarına Biden'ın duyurduğu; İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisine ilişkin açıklama yaptı.

        "Kabul edip etmeme konusunda top Hamas'ta. Şimdi Hamas'tan yanıt bekliyoruz." diyen Sullivan, anlaşma önerisini Hamas'la görüşen Katarlı arabulucularla da iletişimde olduklarını ifade etti.

        CIA DİREKTÖRÜ KATAR'I ZİYARET EDECEK

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        Sullivan, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün de Katar'ı ziyaret edeceğini söyledi.

        İsrail'in "Walla" haber sitesinde dün, Burns'ün İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için gündemde olan mutabakatı görüşmek üzere, Katar'ı ziyaret edeceği bildirilmişti.

        BIDEN'IN ATEŞKES ÖNERİSİ

        ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

        Öte yandan, Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun ismini açıklamadığı Mısırlı kaynaklar, Mısırlı güvenlik yetkililerinin, ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik mekanizmaları tartışmak üzere bugün Doha'da Katarlı ve Amerikalı mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini belirtmişti.

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        #ABD
        #gazze
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