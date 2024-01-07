ABD Federal Havacılık Dairesi, 171 Boeing uçağının kullanımını askıya aldı

FAA´den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"FAA, ABD havayolları tarafından veya ABD topraklarında işletilen belirli Boeing 737 MAX 9 uçaklarının geçici olarak yere indirilmesini emretti. Operatörlerin, uçuşa devam etmeden önce etkilenen uçakları incelemesini gerektirmektedir. Gerekli incelemeler uçak başına yaklaşık dört ila sekiz saat sürecektir. Denetleme, dünya çapında yaklaşık 171 uçağı etkileyecektir."