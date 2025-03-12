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        Haberler Ekonomi Para ABD'de enflasyon beklentinin altında - Para Haberleri

        ABD enflasyonu beklentinin altında

        ABD'de şubat ayında aylık enflasyon yüzde 0.2, yıllık enflasyon ise yüzde 2.8 ile beklentilerin altında kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 15:32 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:46
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        ABD'de enflasyon beklentinin altında
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        ABD Çalışma Bakanlığı, şubatta ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları şubat ayında aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.8 yükseldi. Böylece aylık enflasyon son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

        Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0.3, yıllık enflasyonun yüzde 2.9 gelmesi yönündeydi. TÜFE ocakta ise aylık yüzde 0.5, yıllık olarak yüzde 3 yükselmişti.

        ÇEKİRDEK ENFLASYONDA HIZLI GERİLEME

        Şubat ayında çekirdek enflasyon yüzde 0.3'lük beklentiye karşın yüzde 0.2 arttı. Böylece ocak ayındaki yüzde 0.4'lük seviyesinden anlamlı bir düşüş kaydedilmiş oldu. Çekirdek enflasyondaki yıllık artış da yüzde 3.2'lik beklentinin altında kalarak yüzde 3.1 olarak hesaplandı.

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        Şubat ayında barınma endeksi yüzde 0.3 arttı ve genel endeksteki aylık artışın yaklaşık yarısı bu kalemden geldi.

        BENZİN FİYATINDA DÜŞÜŞ

        Barınma maliyetlerindeki yükselişe karşın artış, hava yolu ücretlerinde yüzde 4 ve benzin fiyatlarında yüzde 1’lik düşüş yaşandı. Benzin fiyatlarındaki düşüşe rağmen, elektrik ve doğal gaz ücretlerindeki artış nedeniyle enerji endeksi şubatta yüzde 0.2 yükseldi.

        Gıda endeksi de şubat ayında yüzde 0.2'lik artış yaşadı. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 2.6 oldu.

        Detaylar geliyor...

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