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ABD'den Ukrayna'ya tarihi yardım: 31 tank desteği

ABD Başkanı Biden, Abrams'ların "dünyanın en yetenekli tankları" olduğunu belirterek, 31 Abrams tankının Ukrayna'nın stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağını söyledi.

Giriş: 25.01.2023 - 20:35 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'den Ukrayna'ya tarihi yardım: 31 tank desteği - Dünya haberleri
HABERTURK.COM

ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı 11. ayına girerken Ukrayna'ya kritik bir destek açıkladı. Başkan Biden, 31 Abrams tankının Ukrayna'ya gönderileceğini bildirdi.

Avrupa'nın tam olarak Ukrayna'nın yanında birlik olduğunu belirten Biden, Ukrayna'nın silah kapasitesinin çok kritik önem taşıdığını ifade etti.

Biden, ABD askerlerinin en kısa sürede Ukrayna askerlerini eğitmeye başlayacağını belirterek, Almanya'nın da tank gönderme kararını takdir ederek, Ukrayna'ya desteğini artırdığını söyledi.

Bu tank desteğinin Rusya'ya bir tehdit olmadığını ifade eden Biden, müttefiklerin tüm gücüyle ve imkanıyla Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın adil ve kalıcı bir şekilde sona ermesini istediklerini belirterek, “Putin, en başından bu yana yanıldı ve yanılmaya devam ediyor” dedi.

Fotoğraf: AP

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